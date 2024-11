Adesivi contro Musk, arrivano gli stickers di protesta che si attaccano alle Tesla

Un fenomeno nato per caso

Come riporta il Corriere della sera, tutto è iniziato a inizio dello scorso anno con Matthew Hiller, impiegato in un acquario e appassionato di adesivi creativi. Proprio quando stava per acquistare una Tesla, l'evoluzione di X (ex Twitter, sotto il controllo di Musk) verso contenuti controversi tra censura e disinformazione lo ha portato a cambiare idea. Convinto che molti altri “Teslari” condividessero la sua delusione, ha creato il primo adesivo per paraurti, con la scritta: “L'ho comprata prima di sapere che Elon era pazzo”. La produzione iniziale, destinata a pochi clienti locali, è diventata rapidamente virale quando le immagini degli adesivi hanno cominciato a circolare sui social. Si è passati da vendere 5-7 pezzi al giorno a decine, per poi decollare in seguito alle elezioni.