Una Tesla di Elon Musk nello spazio viene scambiata per un asteroide

Nel giro di 24 ore l'oggetto celeste 2018 CN41 è stato prima catalogato come un nuovo asteroide e poi riconosciuto come l'auto elettrica lanciata nello spazio sette anni fa

Sembrava un asteroide e invece era una Tesla: si è risolto in poche ore l'equivoco spaziale che ha avuto come protagonista l'oggetto celeste 2018 CN41, prima catalogato come un nuovo asteroide e poi riconosciuto come l'auto elettrica lanciata nello spazio da Elon Musk sette anni fa. L'annuncio della scoperta e la successiva smentita sono arrivate in meno di 24 ore dal Minor Planet Center, il centro incaricato dall'Unione astronomica internazionale di raccogliere i dati su asteroidi e comete e di calcolarne l'orbita. Tutto è iniziato quando un astrofilo, H. A. Guler, ha individuato un oggetto celeste a meno di 240mila chilometri dalla Terra, un possibile asteroide near-Earth. La sua segnalazione è giunta al Minor Planet Center, che lo scorso 2 gennaio ha denominato l'oggetto celeste 2018 CN41 catalogandolo come un asteroide.