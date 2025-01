Auto elettriche, -15% sui prezzi Ue dal 2018. In Italia +14%: le cause

Introduzione

La crescita di auto elettriche nel mondo ha subito un rallentamento negli ultimi 12 mesi. E, negli ultimi 5 anni, il prezzo medio di questi veicoli in Europa, Cina e Usa ha registrato un deciso calo, a fronte di un aumento medio dei listini delle vetture con motore endotermico. E in Italia? Una vettura elettrica costa il 25% in più di una tradizionale, ma dall’anno in corso il gap è destinato a ridursi per l’arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30mila euro. I dati emergono dallo studio di Jato Dynamics Il prezzo giusto dell’auto elettrica, presentato in anteprima europea a Roma