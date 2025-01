Auto per abitanti, Italia prima in Europa: i dati Eurostat

Come detto, nella classifica dei Paesi con il tasso di motorizzazione più alto dell'Unione europea, l’Italia si posiziona al primo posto, seguita dal Lussemburgo e Cipro, rispettivamente con 675 e 670 auto per mille abitanti. A seguire, ci sono la Finlandia (664 auto per mille abitanti) e l'Estonia (630 auto per mille abitanti). I tassi più bassi sono stati registrati in Lettonia (418 auto per mille abitanti), Romania (425) e Ungheria (435)