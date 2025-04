Introduzione

Entrano in vigore dal mese di aprile 2025 le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, già rese note e pubblicate lo scorso 31 gennaio dall’Agenzia delle Entrate. Gli aggiornamenti principali recepiti con le specifiche tecniche 1.9, riguardano: l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20; l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20; l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM; l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA.