Ucraina, Usa annunciano vendita armi per 825 milioni. DIRETTA

L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, mentre gli sforzi Usa per mediare la pace tra Kiev e Mosca sembrano in stallo. Ieri massiccio attacco russo sulla capitale ucraina. Lanciati 629 tra droni e missili. Diciannove persone morte, tra loro 4 bambini. Crollato un intero palazzo di 5 piani, ancora dispersi sotto le macerie. Colpiti anche gli edifici che ospitano la delegazione dell'Ue e il British Council. Bruxelles e Londra convocano i diplomatici russi per protestare. La Casa Bianca condanna, ma Trump si dice 'non contento ma non sorpreso'. Vertice a Palazzo Chigi. Meloni: 'L'Italia vicina a Kiev, Mosca non crede nel negoziato. La chiave di volta sono le garanzie di sicurezza per l'Ucraina'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: