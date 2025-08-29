Ucraina, Usa annunciano vendita armi per 825 milioni. DIRETTA

Usa: vendute armi per 825 mln a Ucraina. Sdegno internazionale per raid russo a Kiev. LIVE
L'amministrazione Trump ha approvatola òa misura che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, mentre gli sforzi Usa per mediare la pace sembrano in stallo. Ieri massiccio attacco russo sulla capitale ucraina. Diciannove persone morte, tra loro 4 bambini. Colpiti anche gli edifici'Ue e il British Council. La Casa Bianca condanna, ma Trump si dice 'non contento ma non sorpreso'. Meloni: 'L'Italia vicina a Kiev, Mosca non crede nel negoziato'
L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, mentre gli sforzi Usa per mediare la pace tra Kiev e Mosca sembrano in stallo. Ieri massiccio attacco russo sulla capitale ucraina. Lanciati 629 tra droni e missili. Diciannove persone morte, tra loro 4 bambini. Crollato un intero palazzo di 5 piani, ancora dispersi sotto le macerie. Colpiti anche gli edifici che ospitano la delegazione dell'Ue e il British Council. Bruxelles e Londra convocano i diplomatici russi per protestare. La Casa Bianca condanna, ma Trump si dice 'non contento ma non sorpreso'. Vertice a Palazzo Chigi. Meloni: 'L'Italia vicina a Kiev, Mosca non crede nel negoziato. La chiave di volta sono le garanzie di sicurezza per l'Ucraina'.
Cina: 'Relazioni strategiche tra Pechino e Mosca'
Cina Russia mantengono "relazioni strategiche stabili tra loro e forniranno contributi ancora più grandi al progresso dell'umanità". È quanto ha detto, durante una conferenza stampa sui preparativi per le commemorazioni del V-Day, il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu.
Usa annunciano vendita armi per 825 milioni all'Ucraina
L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, mentre gli sforzi Usa per mediare la pace tra Kiev e Mosca sembrano in stallo. Il Dipartimento di Stato ha annunciato giovedì di aver notificato al Congresso la vendita di missili con munizioni d'attacco a lungo raggio e sistemi di navigazione per l'Ucraina. La vendita comprenderà 3.350 missili Eram (gittata 240-400 km), 3.350 unità Gps, oltre a componenti, pezzi di ricambio e altri accessori, nonché addestramento e supporto tecnico.