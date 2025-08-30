Pressing su Putin per summit con Zelensky. Nuovi raid notturni. LIVE

Il presidente ucraino dà tempo a Putin fino a lunedì. Altrimenti chiede agli alleati "una risposta" a Mosca. Va oltre Macron, che definisce lo zar "un orco" che si sta prendendo gioco di Trump. Via libera, intanto, dagli Usa alla vendita di 3.350 missili a Kiev. La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte: udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk e Cherkasy
Pressing su Putin per il summit con Zelensky. Il presidente ucraino gli dà tempo fino a lunedì. Altrimenti chiede agli alleati "una risposta" a Mosca. Va oltre Macron, che definisce lo zar "un orco" che si sta prendendo gioco di Trump. Via libera, intanto, dagli Usa alla vendita di 3.350 missili a Kiev. La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk e Cherkasy. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, ha riferito di almeno un morto e 16 feriti a Zaporizhzhia. Oggi a Copenaghen riunione informale dei ministri Ue degli Esteri.
Ucraina, Calenda: rischio è che Russia attacchi paese Ue. VIDEO
Bilancio raid russo su Zaporizhzhia sale a un morto e 16 feriti
E' salito ad almeno un morto e 16 feriti il bilancio dell'attacco russo che stanotte ha colpito la città ucraina di Zaporizhzhia. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, specificando che tra i feriti ci sono anche due bambini. I droni e i missili lanciati da Mosca nella notte hanno colpito diverse citta' dell'Ucraina tra cui Zaporizhia dove il bilancio provvisorio rimane di un morto ma il numero delle persone ferite e' salito a 22. Tra queste un bambino di 10 anni e una ragazza di 16, entrambi ricoverati in ospedale. Danneggiate 40 abitazioni, 14 condomini e diversi impianti industriali, come ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov, secondo quanto riporta "The Kyiv Independent". Colpite nei raid notturni, riferiscono sempre i media locali, gran parte delle regioni ucraine. Droni e missili, infatti, anche sulle citta' di Pavlohrad, Dnipro, ernihiv, Lutsk e erkasy. Infrastrutture ferroviarie sono state danneggiate nell'oblast di Kiev causando ritardi di diverse ore nelle partenze dei treni. L'ennesima notte con le sirene che suonano in diverse parti del paese. In risposta al massiccio attacco russo, riferiscono sempre i media ucraini, la Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo come ha dichiarato l'Aeronautica militare polacca sui social media. "In linea con le procedure stabilite, il comandante operativo delle forze armate polacche ha attivato tutte le forze e i mezzi disponibili", ha scritto l'Aeronautica.
Merz: "Putin vuole destabilizzare nostre democrazie perché si sente minacciato"
Putin si intromette dapertutto, sui social in particolare. Secondo la nostra intelligence sappiamo che tutti i giorni attacca le nostre infrastrutture e che tutti i giorni cerca di influenzare la nostra opinione pubblica. Siamo già in un conflitto con la Russia". La Russia "cerca di destabilizzare le nostre democrazie. Si sente minacciato dalla forza della democrazia e non la vuole vicino a casa sua". Ad affermarlo in un'intervista al canale all news francese 'Lci' è il Cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo l'incontro al Fort de Bregancon, la residenza estiva del presidente francese, con Emmanuel Macron.
Zelensky: "No a zona cuscinetto lungo linea fronte"
Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta della creazione di una zona cuscinetto lungo la linea del fronte tra Ucraina e Russia, come parte di un eventuale accordo di pace. Lo riferisce la Bbc. "Solo chi non capisce la guerra tecnologica in corso puo' proporre una zona cuscinetto", ha detto il presidente ucraino, secondo quanto riporta sempre la Bbc.
Kiev, massiccio attacco russo sulla regione di Dnipropetrovsk
La regione ucraina centrorientale di Dnipropetrovsk è stata sottoposta stanotte a un "massiccio attacco" russo, ha dichiarato il governatore Sergiy Lysak su Telegram segnalando raid in particolare sulle città di Dnipro e Pavlograd.
Raid russi su diverse regioni ucraine, 3 feriti a Zaporizhzhia
La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd. Almeno tre persone sono rimaste ferite in un attacco a un edificio residenziale a Zaporizhzhia, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. L'allarme antiaereo è scattato in quasi tutte le regioni dell'Ucraina