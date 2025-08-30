Pressing su Putin per summit con Zelensky. Nuovi raid notturni. LIVE

E' salito ad almeno un morto e 16 feriti il bilancio dell'attacco russo che stanotte ha colpito la città ucraina di Zaporizhzhia. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, specificando che tra i feriti ci sono anche due bambini. I droni e i missili lanciati da Mosca nella notte hanno colpito diverse citta' dell'Ucraina tra cui Zaporizhia dove il bilancio provvisorio rimane di un morto ma il numero delle persone ferite e' salito a 22. Tra queste un bambino di 10 anni e una ragazza di 16, entrambi ricoverati in ospedale. Danneggiate 40 abitazioni, 14 condomini e diversi impianti industriali, come ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov, secondo quanto riporta "The Kyiv Independent". Colpite nei raid notturni, riferiscono sempre i media locali, gran parte delle regioni ucraine. Droni e missili, infatti, anche sulle citta' di Pavlohrad, Dnipro, ernihiv, Lutsk e erkasy. Infrastrutture ferroviarie sono state danneggiate nell'oblast di Kiev causando ritardi di diverse ore nelle partenze dei treni. L'ennesima notte con le sirene che suonano in diverse parti del paese. In risposta al massiccio attacco russo, riferiscono sempre i media ucraini, la Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo come ha dichiarato l'Aeronautica militare polacca sui social media. "In linea con le procedure stabilite, il comandante operativo delle forze armate polacche ha attivato tutte le forze e i mezzi disponibili", ha scritto l'Aeronautica.