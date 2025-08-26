Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Xi: legami Cina-Russia i più strategici tra grandi potenze

Mondo

Le due parti, ha aggiunto il presidente cinese incontrando il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin presso la Grande sala del popolo, "dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia" e "rafforzare gli scambi"

ascolta articolo

Le relazioni tra Cina e Russia "sono le più stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze nel mondo turbolento e in continua evoluzione di oggi". Il presidente Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin presso la Grande sala del popolo, ha aggiunto che "promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i Paesi ed è fonte di stabilità per la pace mondiale". Le due parti, ha aggiunto Xi nel resoconto del network statale Cctv, "dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia" e "rafforzare gli scambi". 

FOTOGALLERY

1/9
Mondo

Putin accoglie Xi Jinping, arrivato in Russia per parata del 9 maggio

Visita di quattro giorni del presidente cinese, durante il periodo di tregua unilaterale con Kiev deciso dal Cremlino. Xi Jinping parteciperà domani, 9 maggio, alla parata del Giorno della Vittoria. Accogliendo il leader cinese, Putin lo ha definito un 'caro amico'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Trump: "Non più un soldo per Kiev ma in campo per sicurezza". LIVE

live Mondo

"Non spendiamo più" per l'Ucraina. "Noi trattiamo con la Nato e non con l'Ucraina". Sono le...

Giornata di proteste per ostaggi in tutta Israele. LIVE

live Mondo

Un attacco israeliano ha ucciso una famiglia palestinese. Lo riporta Al Jazeera, precisando che...

Xi: legami Cina-Russia i più strategici tra grandi potenze

Mondo

Le due parti, ha aggiunto il presidente cinese incontrando il presidente della Duma di Stato...

Consegne a domicilio, a Zurigo la sperimentazione con i robot-cani

Mondo

L’azienda di delivery Just Eat sta testando alcuni robot per la consegna di cibo a domicilio in...

Gaza, 20 morti in raid Idf su ospedale: uccisi anche 5 reporter

Mondo

 In un video la morte in diretta del fotoreporter dell'agenzia britannica, ucciso mentre...

Mondo: I più letti