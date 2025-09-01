Mondo
Perché la resistenza ucraina si sta sgretolando dopo 3 anni di guerra
Il logoramento del conflitto sta erodendo la coesione di Kiev. Le incursioni russe colpiscono punti strategici e infrastrutture mentre gli attacchi missilistici mirano a fiaccare i civili. Le proteste interne mostrano un Paese diviso e sotto pressione. E con le armi occidentali che arrivano con ritardi sempre più lunghi, il rischio di un collasso improvviso della difesa è sempre più concreto
