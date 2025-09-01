Sospette interferenze russe su Gps aereo von der Leyen, cos’è successo

Financial Times: sospette interferenze russe su Gps aereo von der Leyen. Cosa è successoMondo
Secondo il giornale, domenica pomeriggio l’aereo con a bordo la presidente della Commissione Ue sarebbe stato vittima di un presunto attacco di interferenza russa in un aeroporto bulgaro: sarebbero stati disattivati i servizi di navigazione Gps e questo avrebbe costretto il velivolo ad atterrare utilizzando mappe cartacee. La portavoce: “Aereo atterrato sano e salvo. Questo non farà che rafforzare il nostro incrollabile impegno a incrementare le capacità di difesa e il supporto all'Ucraina”
Domenica pomeriggio l’aereo con a bordo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sarebbe stato vittima di un presunto attacco di interferenza russa in un aeroporto bulgaro: sarebbero stati disattivati i servizi di navigazione Gps e questo avrebbe costretto il velivolo ad atterrare utilizzando mappe cartacee. A riportarlo è il Financial Times.
Cos’è successo all’aereo di von der Leyen
Secondo quanto scrive il giornale, l'aereo stava trasportando von der Leyen da Varsavia a Plovdiv ed è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l'avvicinamento all'aeroporto della città. Tre funzionari informati sull'incidente, ha aggiunto il Financial Times, lo hanno definito un'operazione di interferenza russa. "Il Gps dell'intera area aeroportuale si è spento", ha detto uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l'aeroporto per un'ora, il pilota dell'aereo ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche, hanno aggiunto. Ancora: "Si è trattato di un'innegabile interferenza". Dopo la visita, von der Leyen ha lasciato Plovdiv sullo stesso aereo senza incidenti.
L’interferenza
Come ricorda il quotidiano, il cosiddetto jamming e spoofing Gps - che distorce o impedisce l'accesso al sistema di navigazione satellitare - veniva tradizionalmente utilizzato dai servizi militari e di intelligence per difendere siti sensibili, ma è stato sempre più utilizzato da Paesi come la Russia come mezzo per interrompere la vita civile. Il Ft ha segnalato che, negli ultimi anni, gli incidenti legati al disturbo del segnale Gps sono aumentati notevolmente nel Mar Baltico e negli Stati dell'Europa orientale vicini alla Russia, colpendo aerei, imbarcazioni e civili che utilizzano il servizio per la navigazione quotidiana.
La conferma
"Possiamo effettivamente confermare che c'è stata un'interferenza Gps, ma l'aereo è atterrato sano e salvo", ha commentato la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà. "Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare che sospettano che ciò sia dovuto a una palese interferenza da parte della Russia. Siamo, ovviamente, consapevoli e in qualche modo abituati alle minacce e alle intimidazioni – ha aggiunto –. Questo non farà che rafforzare ulteriormente il nostro incrollabile impegno a incrementare le capacità di difesa e il supporto all'Ucraina. Questo incidente sottolinea in realtà l'urgenza della missione che la presidente sta svolgendo in prima linea. L'Ue continuerà a investire nella spesa per la difesa e nella preparazione dell'Europa ancora di più dopo questo incidente" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).
