Sospette interferenze russe su Gps aereo von der Leyen, cos’è successo

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Financial Times: sospette interferenze russe su Gps aereo von der Leyen. Cosa è successo

Mondo
©IPA/Fotogramma

Secondo il giornale, domenica pomeriggio l’aereo con a bordo la presidente della Commissione Ue sarebbe stato vittima di un presunto attacco di interferenza russa in un aeroporto bulgaro: sarebbero stati disattivati i servizi di navigazione Gps e questo avrebbe costretto il velivolo ad atterrare utilizzando mappe cartacee. La portavoce: “Aereo atterrato sano e salvo. Questo non farà che rafforzare il nostro incrollabile impegno a incrementare le capacità di difesa e il supporto all'Ucraina”

ascolta articolo

Domenica pomeriggio l’aereo con a bordo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sarebbe stato vittima di un presunto attacco di interferenza russa in un aeroporto bulgaro: sarebbero stati disattivati i servizi di navigazione Gps e questo avrebbe costretto il velivolo ad atterrare utilizzando mappe cartacee. A riportarlo è il Financial Times.

Cos’è successo all’aereo di von der Leyen

Secondo quanto scrive il giornale, l'aereo stava trasportando von der Leyen da Varsavia a Plovdiv ed è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l'avvicinamento all'aeroporto della città. Tre funzionari informati sull'incidente, ha aggiunto il Financial Times, lo hanno definito un'operazione di interferenza russa. "Il Gps dell'intera area aeroportuale si è spento", ha detto uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l'aeroporto per un'ora, il pilota dell'aereo ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche, hanno aggiunto. Ancora: "Si è trattato di un'innegabile interferenza". Dopo la visita, von der Leyen ha lasciato Plovdiv sullo stesso aereo senza incidenti.

L’interferenza

Come ricorda il quotidiano, il cosiddetto jamming e spoofing Gps - che distorce o impedisce l'accesso al sistema di navigazione satellitare - veniva tradizionalmente utilizzato dai servizi militari e di intelligence per difendere siti sensibili, ma è stato sempre più utilizzato da Paesi come la Russia come mezzo per interrompere la vita civile. Il Ft ha segnalato che, negli ultimi anni, gli incidenti legati al disturbo del segnale Gps sono aumentati notevolmente nel Mar Baltico e negli Stati dell'Europa orientale vicini alla Russia, colpendo aerei, imbarcazioni e civili che utilizzano il servizio per la navigazione quotidiana.

Vedi anche

Ucraina, Von der Leyen: "Europa ha piani precisi per le truppe"

La conferma

"Possiamo effettivamente confermare che c'è stata un'interferenza Gps, ma l'aereo è atterrato sano e salvo", ha commentato la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà. "Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare che sospettano che ciò sia dovuto a una palese interferenza da parte della Russia. Siamo, ovviamente, consapevoli e in qualche modo abituati alle minacce e alle intimidazioni – ha aggiunto –. Questo non farà che rafforzare ulteriormente il nostro incrollabile impegno a incrementare le capacità di difesa e il supporto all'Ucraina. Questo incidente sottolinea in realtà l'urgenza della missione che la presidente sta svolgendo in prima linea. L'Ue continuerà a investire nella spesa per la difesa e nella preparazione dell'Europa ancora di più dopo questo incidente" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

epa12341892 Chinese President Xi Jinping (R), Indian Prime Minister Narendra Modi (C) and Russian President Vladimir Putin (L) attend an official welcoming ceremony at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, China, 01 September 2025. EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT

Vedi anche

Vertice Sco in Cina, Xi incontra Putin e Modi: bilaterali e temi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/6
Mondo

Guerra in Ucraina, l'Europa ha speso più degli Usa per aiutare Kiev

Dall’inizio del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, gli Usa hanno di fatto bloccato il flusso di finanziamenti per sostenere l’Ucraina nel conflitto contro la Russia. Gli alleati europei della Nato sono però riusciti a compensare ciò che non sta più arrivando da Washington

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Global Sumud Flotilla per Gaza rientrata a Barcellona per maltempo

live Mondo

A bordo oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg. L'intenzione è ripartire questo pomeriggio....

Interferenze russe su Gps: aereo von der Leyen atterra manualmente

live Mondo

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 31 agosto: il volo della presidente della...

Putin da Xi: al vertice Sco lanciano modello alternativo a Occidente

Mondo

Prosegue la visita del leader russo in Cina, per rafforzare le alleanze a Est: a Tianjin ha...

epa12341892 Chinese President Xi Jinping (R), Indian Prime Minister Narendra Modi (C) and Russian President Vladimir Putin (L) attend an official welcoming ceremony at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, China, 01 September 2025. EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT

Terremoto Afghanistan, magnitudo 6.0: oltre 800 morti e 2.700 feriti

Mondo

Il ministero dell'Interno afghano ha comunicato che le vittime del sisma che ha colpito ieri sera...

Injured Afghan people receive treatment at a hospital after an earthquake in Afghanistan's Jalalabad on September 1, 2025. Nine people died when a 6.0-magnitude earthquake and powerful aftershock rattled eastern Afghanistan, the provincial Nangarhar government said on September 1. (Photo by Aimal ZAHIR / AFP) (Photo by AIMAL ZAHIR/AFP via Getty Images)

Sospette interferenze russe su Gps aereo von der Leyen, cos’è successo

Mondo

Secondo il giornale, domenica pomeriggio l’aereo con a bordo la presidente della Commissione Ue...

Mandatory Credit: Photo by Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock (15026802z) European Commission President Ursula von der Leyen talks to the press at the end of the summit. EU leaders meet in Brussels, Belgium, on December 19, 2024, to discuss Ukraine, the EU in the world, the Middle East, resilience and preparedness, migration, and foreign policy issues. Joint Press Conference - Antonio Costa - Ursula Von Der Leyen - Victor Orban, Brussels, Belgium - 20 Dec 2024

Mondo: I più letti