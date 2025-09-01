Vertice Sco in Cina, Xi incontra Putin e Modi: bilaterali e temi

Prosegue la visita del presidente russo in Cina, per rafforzare le alleanze a Est. Domenica Putin e il presidente Xi Jinping hanno discusso, tra le altre cose, del vertice in Alaska con Donald Trump. “Ci opponiamo all'egemonismo e alla politica della forza”, ha dichiarato il leader cinese. Presente anche il premier indiano Narendra Modi, che ha commentato: “Sempre un piacere incontrare Putin”. Oggi, a Tianjin, il 25esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) entra nella fase operativa

Prosegue la visita di Vladimir Putin in Cina, con il presidente russo che continua a ignorare il pressing dell’Europa per una tregua in Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) e cerca di rafforzare le alleanze a Est. Domenica Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno discusso, tra le altre cose, del vertice in Alaska con Donald Trump. “Ci opponiamo all'egemonismo e alla politica della forza”, ha dichiarato il leader cinese. Presente anche il premier indiano Narendra Modi, che ha commentato: “Sempre un piacere incontrare Putin”. Intanto, oggi a Tianjin il 25esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) entra nella fase operativa, con la riunione plenaria dei leader.

La Sco, fondata nel 2001, include Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia, con altri 16 Paesi affiliati come osservatori o partner di dialogo. Xi ha tenuto una nutrita serie di bilaterali, tra i quali quelli con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, uno dei più stretti e fedeli alleati di Putin, e il premier indiano Narendra Modi, alla sua prima visita in Cina dal 2018. Modi e Xi hanno concordato sul fatto che i due Paesi dovrebbero essere "partner di cooperazione, non rivali", a dispetto delle tensioni partite nel 2020 con gli scontri mortali tra truppe al confine himalayano. Si tratta di un'ulteriore tappa del processo di disgelo tra le due nazioni più popolose del mondo, in forte competizione per estendere l'influenza in tutta l'Asia meridionale. Cina e Russia hanno promosso la Sco come alternativa alla Nato, l'alleanza Atlantica che lega Usa ed Europa, mostrando evidenti limiti strategici e operativi. Putin nelle prossime ore dovrebbe incontrare sia Erdogan sia Pezeshkian, rispettivamente sul conflitto in Ucraina e sul programma nucleare di Teheran. Molti dei leader presenti si sposteranno poi a Pechino per la parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen. Nell'occasione, ci sarà anche il leader nordcoreano Kim Jong-un a celebrare gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Putin ha parlato del vertice in Alaska

Intanto, è emerso che Vladimir Putin ha discusso con il presidente cinese Xi Jinping e "altri leader" l'esito del vertice di Ferragosto in Alaska con Donald Trump. Parlando alla Sco di Tianjin, il capo del Cremlino ha detto di "apprezzare gli sforzi" di Cina e India per risolvere la crisi in Ucraina, "non scaturita dall'invasione" ma "dal colpo di Stato a Kiev appoggiato dagli alleati occidentali dell'Ucraina" e dai tentativi dell'Occidente di trascinare Kiev nella Nato. Per la soluzione, "occorre affrontate le cause e ristabilire l'equilibrio di sicurezza. La Russia aderisce al principio che nessun Paese può garantire la sua sicurezza a spese di altri".

Putin e Modi

In Cina c’è stato anche l’incontro tra Putin e Modi, con saluti calorosi, ampi sorrisi e una breve camminata mano nella mano. "È sempre un piacere incontrare il presidente Putin!", ha scritto su X il premier indiano, postando anche la foto dell'incontro informale con il capo del Cremlino prima dell'avvio dei lavori del vertice Sco di Tianjin. Modi ha poi rimarcato "le interazioni" in corso con gli altri leader, fino a citare lo "scambio di opinioni" a tre "con il presidente Putin e il presidente Xi durante il Summit della Sco". Putin ha fatto salire Modi sulla sua auto blindata, avviandosi insieme verso il bilaterale. Il presidente russo, così, al vertice Sco di Tianjin ha fatto proprio l'inatteso gesto del presidente Usa Donald Trump, maturato nel summit di Ferragosto in Alaska: nell'occasione il tycoon, violando a sorpresa le regole di protocollo e sicurezza, ha fatto salire Putin sulla sua The Beast, l'auto presidenziale speciale blindatissima, rimanendo da soli per una decina di minuti fino a quando non hanno raggiunto il luogo del summit. Putin e Modi, in base alle immagini dei media dei rispettivi Paesi, hanno avuto ampi colloqui, estesi anche al presidente cinese Xi Jinping.