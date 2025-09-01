Vertice Sco in Cina, Xi incontra Putin e Modi: bilaterali e temi

Vertice Sco in Cina, presenti Putin e Modi. Xi: “No a egemonismo e politica della forza”Mondo
Prosegue la visita del presidente russo in Cina, per rafforzare le alleanze a Est. Domenica Putin e il presidente Xi Jinping hanno discusso, tra le altre cose, del vertice in Alaska con Donald Trump. “Ci opponiamo all'egemonismo e alla politica della forza”, ha dichiarato il leader cinese. Presente anche il premier indiano Narendra Modi, che ha commentato: “Sempre un piacere incontrare Putin”. Oggi, a Tianjin, il 25esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) entra nella fase operativa
Prosegue la visita di Vladimir Putin in Cina, con il presidente russo che continua a ignorare il pressing dell’Europa per una tregua in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) e cerca di rafforzare le alleanze a Est. Domenica Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno discusso, tra le altre cose, del vertice in Alaska con Donald Trump. “Ci opponiamo all'egemonismo e alla politica della forza”, ha dichiarato il leader cinese. Presente anche il premier indiano Narendra Modi, che ha commentato: “Sempre un piacere incontrare Putin”. Intanto, oggi a Tianjin il 25esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) entra nella fase operativa, con la riunione plenaria dei leader.
Il vertice in Cina con Putin
Domenica sera c’è stata l’apertura formale del vertice di Tianjin, con il banchetto di benvenuto. Oggi la riunione entra nel vivo. In mattinata il presidente cinese Xi Jinping terrà un discorso programmatico sugli obiettivi che il gruppo dovrà sviluppare nel prossimo decennio, presiedendo la cerimonia con oltre 20 capi di Stato e di governo eurasiatici, tra cui appunto il presidente russo Vladimir Putin, il premier indiano Narendra Modi e i presidenti iraniano Masoud Pezeshkian e turco Recep Tayyip Erdogan. Si tratta della più grande riunione della Sco dalla sua fondazione nel 2001, per rafforzare il peso del Dragone al centro delle relazioni regionali.
Cos’è la Sco e i temi in agenda
La Sco, fondata nel 2001, include Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia, con altri 16 Paesi affiliati come osservatori o partner di dialogo. Xi ha tenuto una nutrita serie di bilaterali, tra i quali quelli con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, uno dei più stretti e fedeli alleati di Putin, e il premier indiano Narendra Modi, alla sua prima visita in Cina dal 2018. Modi e Xi hanno concordato sul fatto che i due Paesi dovrebbero essere "partner di cooperazione, non rivali", a dispetto delle tensioni partite nel 2020 con gli scontri mortali tra truppe al confine himalayano. Si tratta di un'ulteriore tappa del processo di disgelo tra le due nazioni più popolose del mondo, in forte competizione per estendere l'influenza in tutta l'Asia meridionale. Cina e Russia hanno promosso la Sco come alternativa alla Nato, l'alleanza Atlantica che lega Usa ed Europa, mostrando evidenti limiti strategici e operativi. Putin nelle prossime ore dovrebbe incontrare sia Erdogan sia Pezeshkian, rispettivamente sul conflitto in Ucraina e sul programma nucleare di Teheran. Molti dei leader presenti si sposteranno poi a Pechino per la parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen. Nell'occasione, ci sarà anche il leader nordcoreano Kim Jong-un a celebrare gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.
Vedi anche
Putin in Cina per il summit Sco: discusso con Xi del vertice in Alaska
Putin ha parlato del vertice in Alaska
Intanto, è emerso che Vladimir Putin ha discusso con il presidente cinese Xi Jinping e "altri leader" l'esito del vertice di Ferragosto in Alaska con Donald Trump. Parlando alla Sco di Tianjin, il capo del Cremlino ha detto di "apprezzare gli sforzi" di Cina e India per risolvere la crisi in Ucraina, "non scaturita dall'invasione" ma "dal colpo di Stato a Kiev appoggiato dagli alleati occidentali dell'Ucraina" e dai tentativi dell'Occidente di trascinare Kiev nella Nato. Per la soluzione, "occorre affrontate le cause e ristabilire l'equilibrio di sicurezza. La Russia aderisce al principio che nessun Paese può garantire la sua sicurezza a spese di altri".
Putin e Modi
In Cina c’è stato anche l’incontro tra Putin e Modi, con saluti calorosi, ampi sorrisi e una breve camminata mano nella mano. "È sempre un piacere incontrare il presidente Putin!", ha scritto su X il premier indiano, postando anche la foto dell'incontro informale con il capo del Cremlino prima dell'avvio dei lavori del vertice Sco di Tianjin. Modi ha poi rimarcato "le interazioni" in corso con gli altri leader, fino a citare lo "scambio di opinioni" a tre "con il presidente Putin e il presidente Xi durante il Summit della Sco". Putin ha fatto salire Modi sulla sua auto blindata, avviandosi insieme verso il bilaterale. Il presidente russo, così, al vertice Sco di Tianjin ha fatto proprio l'inatteso gesto del presidente Usa Donald Trump, maturato nel summit di Ferragosto in Alaska: nell'occasione il tycoon, violando a sorpresa le regole di protocollo e sicurezza, ha fatto salire Putin sulla sua The Beast, l'auto presidenziale speciale blindatissima, rimanendo da soli per una decina di minuti fino a quando non hanno raggiunto il luogo del summit. Putin e Modi, in base alle immagini dei media dei rispettivi Paesi, hanno avuto ampi colloqui, estesi anche al presidente cinese Xi Jinping.
Vedi anche
Vertice Trump-Putin, dai leader Ue a Zelensky: le reazioni
Xi critica "l'egemonismo e la politica della forza"
Nelle scorse ore, aprendo a Tianjin i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), il presidente cinese Xi Jinping ha criticato "l'egemonismo e la politica della forza" che segnano "il mondo attraversato da turbolenze e cambiamenti". Ha poi invitato i leader presenti, tra cui Putin e Modi, ad "aderire all'equità e alla giustizia", contro "la mentalità della Guerra fredda, il confronto tra fazioni e il comportamento prepotente" nell'ordine mondiale. "Noi siamo sempre stati per l'equità e la giustizia internazionale", sostenendo "la tolleranza e l'apprendimento reciproco", ha aggiunto Xi. L'attuale situazione internazionale "sta diventando caotica e interconnessa", ha continuato il presidente cinese, rendendo "i compiti di sicurezza e sviluppo che gli Stati membri della Sco devono affrontare ancora più impegnativi. Guardando indietro, a dispetto dei tempi tumultuosi, abbiamo raggiunto il successo praticando lo spirito di Shanghai", ha detto ancora Xi riferendosi al nome del gruppo e alle spinte di cooperazione e solidarietà che portarono alla fondazione del gruppo nel 2001. "Guardando al futuro, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, andare avanti e svolgere al meglio le funzioni dell'organizzazione", rispettando "le differenze" e mantenendo "la comunicazione strategica per costruire il consenso e rafforzare la solidarietà". L'auspicio è di "allineare meglio le strategie di sviluppo, di promuovere la Belt and Road Initiative (Bri) e di sfruttare la forza del mercato di grandi dimensioni", ottimizzando poi "il commercio e gli investimenti". A proposito, Xi ha sottolineato che la Cina aumenterà investimenti e prestiti ai partner dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) allo scopo di rafforzare il "più grande blocco sulla sicurezza regionale" e di avviare "una nuova fase di sviluppo e cooperazione di alta qualità". Il presidente cinese ha citato 2 miliardi di yuan (275 milioni di dollari) in sovvenzioni per il 2025 e altri 1,3 miliardi di dollari in prestiti a un consorzio interbancario nel triennio. La Cina "ha investito 84 miliardi di dollari nei Paesi della Sco e sosterrà la partecipazione di 10.000 studenti" al piano di formazione professionale 'Luban' di Pechino, ha detto.
Vedi anche
Xi: legami Cina-Russia i più strategici tra grandi potenze
©Getty
Vertice Trump-Putin in Alaska, le immagini della giornata. FOTO
La base militare Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, ha ospitato il confronto tra i presidenti di Usa e Russia. Obiettivo trovare una soluzione per arrivare alla pace in Ucraina. Ecco gli scatti