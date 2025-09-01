Un arresto per omicidio dell'ex presidente del parlamento ucraino LIVE

Guerra Ucraina Russia, un arresto per omicidio dell'ex presidente parlamento ucraino. LIVE
Una persona è stata arrestata per l'omicidio a Leopoli dell'ex presidente del parlamento ucraino Parubiy, ha reso noto Zelensky. Prosegue oggi in Cina la visita di Putin, che ignora il pressing europeo per la tregua con Kiev e cerca di rafforzare le alleanze ad Est. Ieri il presidente russo e Xi hanno discusso anche del vertice in Alaska con Trump. Von der Leyen oggi in Lituania e Romania
Le capitali europee stanno lavorando a "piani piuttosto precisi" per potenziali dispiegamenti militari in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza post-conflitto, che godranno del pieno sostegno delle capacità statunitensi. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista al Financial Times.
Putin: 'crisi nata a causa del colpo di Stato provocato dall'Occidente'
La crisi in Ucraina è scoppiata a causa del colpo di Stato istigato dall'Occidente a Kiev nel 2014. Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al vertice del'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin, in Cina. "Questa crisi non è nata come conseguenza dell'"attacco della Russia all'Ucraina", ha affermato Putin, ma come conseguenza del colpo di stato in Ucraina, sostenuto e provocato dall'Occidente, e poi dai tentativi di usare le forze armate per reprimere la resistenza di quelle regioni dell'Ucraina e di quelle persone in Ucraina che non hanno accettato questo colpo di Stato, non lo hanno sostenuto". I continui tentativi dell'Occidente di coinvolgere Kiev nella Nato sono un'altra delle principali cause del conflitto ucraino, ha affermato il presidente russo, richiamando l'attenzione sul fatto che, a seguito del colpo di Stato del 2014, "la leadership politica del Paese che non sosteneva l'ingresso dell'Ucraina nella Nato è stata rimossa". Secondo il presidente, le cause profonde della crisi devono essere eliminate affinché la soluzione ucraina sia sostenibile e duratura.
Putin: apprezziamo proposte di pace di Cina e India
Nel suo intervento vertice della Sco a Tianjin, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca apprezza gli sforzi e le proposte di Cina, India e altri partner strategici volti a facilitare la risoluzione della crisi ucraina. Come riporta il South China Morning Post, il leader del Cremlino ha ribadito che per arrivare a una "soluzione sostenibile e a lungo termine" devono essere eliminate le "cause profonde del conflitto".
Zelensky: 'arrestato un sospettato per omicidio Parubiy'
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che è stato arrestato un sospettato della sparatoria mortale che ha colpito il politico ucraino Andriy Parubiy. Il parlamentare 54enne è stato ucciso sabato da un aggressore che si spacciava per un corriere nella città occidentale di Leopoli, scatenando una caccia all'uomo. Il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko ha dichiarato in una nota diffusa nelle prime ore di oggi che il sospettato è stato arrestato nella regione occidentale di Khmelnytskyi. Klymenko ha affermato che l'indagine preliminare ha scoperto che l'omicidio era stato "preparato con cura", con il programma di viaggio e il percorso di Parubiy tracciati, nonché un piano di fuga. Ha aggiunto che la polizia nazionale ucraina fornirà ulteriori dettagli in seguito. In un post sui social media, Zelensky ha affermato di aver parlato con il procuratore capo Ruslan Kravchenko, il quale ha riferito che il sospettato è stato interrogato. "Sono attualmente in corso urgenti azioni investigative per stabilire tutte le circostanze di questo omicidio", ha aggiunto, ringraziando anche le forze dell'ordine e i procuratori per "aver lavorato senza sosta".
Modi: 'è sempre un piacere incontrare il presidente Putin'
Saluti calorosi, ampi sorrisi e una breve camminata mano nella mano. "È sempre un piacere incontrare il presidente Putin!", ha scritto su X il premier indiano Narendra Modi, corredando un post di foto, nell'incontro informale con il capo del Cremlino prima dell'avvio dell'apertura dei lavori del vertice Sco di Tianjin. Modi ha poi rimarcato "le interazioni" in corso con gli altri leader, fino a citare lo "scambio di opinioni" a tre "con il presidente Putin e il presidente Xi durante il Summit della Sco".
Mosca, 50 droni Kiev intercettati stanotte sul territorio russo
Mosca afferma che le difese aeree hanno intercettato e distrutto stanotte almeno 50 droni ucraini sul territorio russo. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Attacco russo nella regione di Zaporizhzhia, due morti
Una coppia è stata uccisa in un attacco russo sulla loro casa nella regione di ucraina di Zaporizhzhia, rende noto stamattina l'amministrazione militare locale. "I russi hanno attaccato il villaggio di Omelnyk con bombe teleguidate. Le case sono state distrutte. In una di esse una coppia è stata uccisa", ha dichiarato il capo distrettuale Ivan Fedorov.