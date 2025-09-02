Putin in Cina: "Legami con Pechino a livello senza precedenti". LIVE

Guerra Ucraina Putin incontra Xi: "Legami con Pechino a livello senza precedenti". LIVE
Il presidente cinese e l'omologo russo si sono incontrati a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti sviluppati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un "vecchio amico". Ha aggiunto poi che "le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali", citandole come "un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa"
in evidenza
Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati brevemente a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due hanno sviluppato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un "vecchio amico". Ha aggiunto poi, secondo i media statali, che "le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali", citandole come "un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa". I due partecipano oggi insieme al Nordcoreano Kim a Pechino per la parata militare nell'8=esimo anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.
L'intelligence sudcoreana stima che "circa 2.000 soldati nordcoreani" siano morti combattendo sul fronte ucraino a sostegno delle truppe russe nella guerra contro Kiev.
Gli approfondimenti:
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Seul: morti in Ucraina duemila soldati nordcoreani
Sono circa 2.000 i soldati nordcoreani morti sul fronte ucraino. La stima è dell'agenzia di spionaggio di Seul, a quanto riferito da un deputato. Ad aprile, il servizio di intelligence nazionale di Seul "aveva dichiarato che il numero dei morti in guerra era di almeno 600. Ma sulla base di valutazioni aggiornate, ora stima la cifra a circa 2.000", ha riferito ai giornalisti il deputato Lee Seong-kweun dopo un briefing dell'agenzia di spionaggio.
Putin a Xi: nostri legami a un livello senza precedenti
Il presidente russo Vladimir Putin martedi' ha dichiarato alla sua controparte cinese che i legami tra i due Paesi hanno raggiunto un "livello senza precedenti" durante i colloqui a Pechino. "La nostra stretta comunicazione riflette la natura strategica dei legami russo-cinesi, che attualmente hanno raggiunto un livello senza precedenti", ha detto Putin a Xi in un discorso trasmesso in diretta, "siamo sempre stati insieme allora e rimaniamo insieme anche adesso".
Cina: incontro bilaterale Xi-Putin a Pechino dopo vertice Sco
I presidenti della Cina, Xi Jinping, e della Russia, Vladimir Putin, hanno iavuto un incontro bilaterale a Pechino, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, dopo che i due hanno celebrato lunedi' la loro unita' con il primo ministro indiano Narendra Modi al 25esimo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. L'incontro di oggi precede la parata militare che celebra l'80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, che si terra' domani in Piazza Tienanmen e alla quale parteciperanno, tra gli altri, Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.