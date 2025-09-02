Putin in Cina: "Legami con Pechino a livello senza precedenti". LIVE

Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati brevemente a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due hanno sviluppato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un "vecchio amico". Ha aggiunto poi, secondo i media statali, che "le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali", citandole come "un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa". I due partecipano oggi insieme al Nordcoreano Kim a Pechino per la parata militare nell'8=esimo anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

L'intelligence sudcoreana stima che "circa 2.000 soldati nordcoreani" siano morti combattendo sul fronte ucraino a sostegno delle truppe russe nella guerra contro Kiev.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: