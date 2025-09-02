Cina, Putin incontra Xi Jinping a Pechino: "Legami senza precedenti"

Esplora tutte le offerte Sky
Cina, Putin incontra Xi Jinping a Pechino: "Legami bilaterali a livelli senza precedenti"

Mondo
©Ansa

Il presidente cinese ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un "vecchio amico". "Le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali", ha affermato. Il presidente russo, a sua volta, ha sottolineato: "Siamo sempre stati insieme in passato e lo saremo anche in futuro"

Xi Jinping e Vladimir Putin si sono incontrati oggi a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due presidenti di Cina e Russia hanno sviluppato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un "vecchio amico". Poi, ha aggiunto che "le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali", citandole come "un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA). Il presidente russo, a sua volta, ha ringraziato il suo "caro amico" Xi Jinping per la "calda accoglienza" trovata in Cina. E ha aggiunto: i legami bilaterali hanno raggiunto "livelli senza precedenti. Siamo sempre stati insieme in passato e lo saremo anche in futuro".

 Xi a Putin: "Collaborare per governance globale più equa"

 Xi Jinping, nel corso del bilaterale, ha anche spiegato qual è la sua "iniziativa di governance globale", che "mira a collaborare con tutti i Paesi che condividono gli stessi ideali per sostenere con fermezza scopi e principi della Carta dell'Onu e promuovere la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo". Il presidente cinese ha ripreso così la sua proposta di nuovo ordine mondiale, presentata ieri al vertice Sco di Tianjin per superare quello a trazione Usa. L'iniziativa "è molto tempestiva e necessaria e svolgerà un ruolo importante nell'affrontare il deficit di governance globale", ha replicato Putin.

Il bilaterale prima della parata militare

Il bilaterale ha avuto luogo dopo che i due presidenti hanno celebrato ieri, 1 settembre, la loro unità con il primo ministro indiano Narendra Modi, al 25esimo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. L'incontro di oggi precede la parata militare che celebra l'80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, che si terrà in Piazza Tienanmen e alla quale parteciperanno, tra gli altri, Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

epa12341892 Chinese President Xi Jinping (R), Indian Prime Minister Narendra Modi (C) and Russian President Vladimir Putin (L) attend an official welcoming ceremony at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, China, 01 September 2025. EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT

Putin da Xi: al vertice Sco lanciano modello alternativo a Occidente
Le possibili garanzie per Kiev in caso di fine del conflitto con la Russia
Mondo

Guerra in Ucraina, come garantire la sicurezza di Kiev? Le ipotesi

In attesa di nuovi appuntamenti che potrebbero definire le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina, si discute sulle possibili garanzie da consegnare a Kiev per evitare un nuovo attacco di Mosca. Dall’esercito ucraino al possibile invio di soldati europei, ecco cosa sapere

