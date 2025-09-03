Attacco russo su Ucraina, colpita anche Kiev. Lanciati missili. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Mosca attacca, colpita anche Kiev. Lanciati missili balistici. LIVE
Massiccio attacco contro l'Ucraina con droni, sono state udite esplosioni anche a Kiev, dove un drone è precipitato nel quartiere Desnyanskyi. Lanciati anche dei missili balistici contro il territorio dell'Ucraina. Intanto Putin apre uno spiraglio: "Non attacco l'Europa, è possibile un accordo sulla sicurezza di Kiev. Mai detto no all'Ucraina nell'Ue, ma mai nella Nato".
Le forze russe hanno effettuato un nuovo "massiccio attacco" contro l'Ucraina con droni. Sono state udite esplosioni anche a Kiev. Un drone è precipitato nel quartiere Desnyanskyi. A causa dell'attacco notturno con droni sul territorio ucraino tre persone sono rimaste ferite a Znamianka, nella regione di Kirovohrad.
Dopo l'attacco con i droni sono stati lanciati anche dei missili balistici contro il territorio dell'Ucraina.
Intanto Putin apre uno spiraglio: "Non attacco l'Europa, è possibile un accordo sulla sicurezza di Kiev. Mai detto no all'Ucraina nell'Ue, ma mai nella Nato".
Il leader russo ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping alla Parata della Vittoria a Pechino.
Putin a Kim: "Russia e Corea Nord contro moderno nazismo"
La Russia e la Corea del Nord "lottano insieme contro il nazismo moderno". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel bilaterale di Pechino con il leader Kim Jong-un, ringraziandolo per le armi inviate da Pyongyang a sostegno della guerra di Mosca all'Ucraina.
Iniziato a Pechino il bilaterale Putin-Kim
Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno avviaato il loro bilaterale a Pechino, presso la Diaoyutai State Guesthouse. Lo riferisce la Tass, secondo cui Kim è salito sull'auto presidenziale di Putin, una Aurus President made in Russia, per raggiungere il luogo dei colloqui, come ha fatto lunedì con il premier indiano Narendra Modi a Tianjin. Dopo la parata militare seguita su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale insieme al presidente Xi Jinping, Putin e Kim hanno partecipato a un ricevimento offerto dal presidente cinese presso la Grande sala del popolo.
Lavrov: "Risolvere crisi in Ucraina è la nostra priorità"
"I capi delle delegazioni sono in contatto diretto. Ci aspettiamo che i negoziati continuino. Risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità.". Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov in un'intervista al quotidiano indonesiano Kompas, aggiungendo: "Le realtà territoriali devono essere riconosciute a livello internazionale per una pace duratura". "L'amministrazione americana" - ha aggiunto - "ha compiuto recentemente sforzi diplomatici attivi. Accogliamo con favore tutte le iniziative costruttive, comprese quelle provenienti dai nostri partner del Sud e dell'Est del mondo".
Attacco notturno sull'Ucraina, lanciati missili da aerei
Dopo l'attacco con i droni sono stati lanciati anche dei missili balistici contro il territorio dell'Ucraina. Lo comunica l'aeronautica militare di Kiev, precisando che i razzi sono stati lanciati da aerei strategici. Secondo quanto riportato dai media, a Kiev è stata udita un'esplosione. Le autorità invitano i cittadini a rifugiarsi in luoghi sicuri e a prestare la massima attenzione.