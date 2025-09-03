Parata Vittoria, Xi accoglie Putin: "Mondo scelga tra pace e guerra"

"Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli ottanta anni della vittoria della seconda guerra mondiale. "La Cina è una grande nazionae e una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci", ha aggiunto. "In passato, quando si trovavano di fronte a lotte critiche tra il bene e il male, la luce e l'oscurità, il progresso e la reazione, i cinesi si univano per sconfiggere il nemico".

Xi, Putin e Kim Jong-Un

Il presidente cinese Xi Jinping, prima della parata, ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I tre hanno avuto un breve colloquio mentre si avvicinavano al luogo della cerimonia camminando sul tappeto rosso e avviandosi verso l'edificio della porta di ingresso alla 'città proibita'. Poi hanno assistito alla parata militare dal loggione, proprio sopra il ritratto di Mao Zedong. Oltre al presidente cinese Xi Jinping sono presenti 26 capi di Stato alla cerimonia in piazza Tienanmen.

La cerimonia si è chiusa con una 'doppia' stretta di mano tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente cinese ha salutato anche il leader nordcoreano Kim Jung-un. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari.