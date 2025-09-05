Ucraina, Cremlino: "Europei intralciano risoluzione conflitto". LIVE

Gli europei, secondo il portavoce Dmitri Peskov, "ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto". "Non ci sono ancora sviluppi" su un possibile colloquio tra i presidenti russo e statunitense aggiunge Peskov. No di Mosca inoltre alle "garanzie di sicurezza per Kiev" da parte di Usa e Ue
in evidenza
Gli europei "ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto", accusa il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Non ci sono ancora sviluppi" su un possibile colloquio tra i presidenti russo e statunitense, aggiunge Peskov. I colloqui tra Putin e Trump procedono con "alcune difficoltà", ha piegato Peskov. "Entrambe le parti sono preoccupate per i loro interessi - ha aggiunto -. Ma il presidente Putin apprezza molto gli sforzi di Trump e la natura costruttiva delle relazioni". No di Mosca inoltre alle "garanzie di sicurezza per Kiev" da parte di Usa e Ue.
Gli approfondimenti:
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Cremlino: Usa e Ue non possono garantire sicurezza Kiev
Il Cremlino è "assolutamente" contrario alle garanzie militari americane ed europee offerte all'Ucraina per la sua sicurezza. Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov. "Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell'Ucraina? - si chiede Peskov parlando con RIA Novosti -. Assolutamente no, non possono". "Questa - ha aggiunto - non può essere una garanzia di sicurezza per l'Ucraina adatta al nostro Paese".
Cremlino: europei intralciano risoluzione del conflitto
Dura presa di posizione del Cremlino nei confronti dei Paesi europei accusati di "ostacolare" la risoluzione del conflitto in Ucraina. "Gli europei - sono le parole del portavoce di Mosca, Dmitri Peskov, in un'intervista al quotidiano russo Izvestia - ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto". Peskov accusa l'Europa di "continuare nei tentativi" di fare dell'Ucraina "il centro di tutto ciò che è anti-russo.