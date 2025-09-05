Ucraina, Cremlino: "Europei intralciano risoluzione conflitto". LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: "Europei intralciano risoluzione conflitto". LIVE

live Mondo
©Ansa

Gli europei, secondo il portavoce Dmitri Peskov, "ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto".  "Non ci sono ancora sviluppi" su un possibile colloquio tra i presidenti russo e statunitense aggiunge Peskov. No di Mosca inoltre alle "garanzie di sicurezza per Kiev" da parte di Usa e Ue

in evidenza

Gli europei "ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto", accusa il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Non ci sono ancora sviluppi" su un possibile colloquio tra i presidenti russo e statunitense, aggiunge Peskov. I colloqui tra Putin e Trump procedono con "alcune difficoltà", ha  piegato Peskov. "Entrambe le parti sono preoccupate per i loro interessi - ha aggiunto -. Ma il presidente Putin apprezza molto gli sforzi di Trump  e la natura costruttiva delle relazioni".  No di Mosca inoltre alle "garanzie di sicurezza per Kiev" da parte di Usa e Ue.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Cremlino: Usa e Ue non possono garantire sicurezza Kiev

Il Cremlino è "assolutamente" contrario alle garanzie militari americane ed europee offerte all'Ucraina per la sua sicurezza. Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov. "Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell'Ucraina? - si chiede Peskov parlando con RIA Novosti -. Assolutamente no, non possono". "Questa - ha aggiunto - non può essere una garanzia di sicurezza per l'Ucraina adatta al nostro Paese". 

Cremlino: europei intralciano risoluzione del conflitto

Dura presa di posizione del Cremlino nei confronti dei Paesi europei accusati di "ostacolare" la risoluzione del conflitto in Ucraina. "Gli europei - sono le parole del portavoce di Mosca,  Dmitri Peskov, in un'intervista al quotidiano russo Izvestia - ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto". Peskov accusa l'Europa di "continuare nei tentativi" di fare dell'Ucraina "il centro di tutto ciò che è anti-russo.

Mondo: Ultime notizie

M.O., Netanyahu blocca visita Macron a territori palestinesi. LIVE

live Mondo

Il primo ministro israeliano ha respinto la richiesta del presidente francese di...

Ucraina, Cremlino: "Europei intralciano risoluzione conflitto". LIVE

live Mondo

Gli europei, secondo il portavoce Dmitri Peskov, "ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non...

Idf avanza nella Striscia: "Controlliamo il 40% di Gaza City"

Mondo

Il portavoce dell'Idf, il generale di brigata Efi Dufferin, ha dichiarato che le forze israeliane...

Zelensky: "Se Putin mi invita a Mosca non vuole l'incontro"

Mondo

Questa la replica del presidente ucraino a Putin che lo esorta ad andare a Mosca “se è pronto” ad...

Ft: "Incontro segreto fra funzionari difesa Usa e Taiwan in Alaska"

Mondo

Il funzionario dell'Indo-pacifico del Pentagono Jed Royal, ha incontrato ad Anchorage il...

Mondo: I più letti