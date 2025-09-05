Ucraina, Cremlino: "Europei intralciano risoluzione conflitto". LIVE

Gli europei "ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto", accusa il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Non ci sono ancora sviluppi" su un possibile colloquio tra i presidenti russo e statunitense, aggiunge Peskov. I colloqui tra Putin e Trump procedono con "alcune difficoltà", ha piegato Peskov. "Entrambe le parti sono preoccupate per i loro interessi - ha aggiunto -. Ma il presidente Putin apprezza molto gli sforzi di Trump e la natura costruttiva delle relazioni". No di Mosca inoltre alle "garanzie di sicurezza per Kiev" da parte di Usa e Ue.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: