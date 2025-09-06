Guerra Ucraina Russia, Trump parlerà con Putin: "Deve finire". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Trump parlerà con Putin: “E' una vergogna, deve finire”. LIVE
Putin rifiuta le garanzie di sicurezze per Kiev formulate dai Volenterosi e, all'indomani della riunione di Parigi, avverte che truppe occidentali in Ucraina diventerebbero 'un bersaglio legittimo' per le forze russe. 'È importante che le garanzie scattino subito, senza attendere la fine della guerra', è invece la posizione di Zelensky, che evoca la possibilità che migliaia di soldati alleati siano dispiegati nel Paese. Trump rinomina il Pentagono 'Dipartimento della guerra' e annuncia che parlerà di nuovo con Putin perché 'la guerra in Ucraina è una vergogna e deve finire'. L'Ue attacca Orban: 'Smetta di comprare energia da Mosca'.
Massolo: "Minacce da Mosca? E' una guerra di parole"
"Esiste la guerra sul terreno, certo, ma esiste anche una guerra delle parole. Nel momento in cui l'Europa mostra compattezza, ancorando a sé l'America - Trump ha detto che supporterà l'iniziativa dei volenterosi - è assolutamente ovvio che Putin reagisca facendo la guerra delle parole". Lo afferma Giampiero Massolo, già ambasciatore e presidente di Mundys, in una intervista al Messaggero dove analizza la minaccia del presidente russo di colpire eventuali spiegamenti di soldati europei in Ucraina. "Putin - analizza Massolo - non vuole che la guerra finisca, o meglio, ritiene che debba finire alle sue condizioni che sono quelle di un'Ucraina neutrale, non parte dell'Occidente, e in condizioni tali da rendere collettivamente l'Europa più insicura. Questo, ovviamente, non può essere consentito, non è nel nostro interesse di europei e credo sia stato un bene cercare di mantenere un legame tra Europa e Stati Uniti". Alla domanda sulla natura delle garanzie per l'Ucraina, risponde che "possono avere tre forme: la prima è immediata ed è l'armamento, poi c'è una forma di 'forza di garanzia' che può scattare solo al termine del conflitto - ma non è dato sapere come verrà strutturata - e, alla fine, una garanzia più ampia di tipo pattizio. La prima garanzia ha a che vedere con il riarmo e il contributo a rendere l'Ucraina più forte. Si tratta della garanzia che può partire fin da subito ed è la più 'forte' perché mira a potenziarla. Il riarmo dell'Ucraina, in sostanza, è possibile fin d'ora e credo che a questo si riferisca il presidente Zelensky".
Forum Ambrosetti, Zelensky: “Lavoriamo per fermare la Russia"
Si è aperta a Cernobbio la prima giornata della 51esima edizione del Forum Teha. Il presidente ucraino si è collegato con Villa d'Este in videoconferenza per fare il punto sulla situazione in Ucraina. "Importante che le garanzie di sicurezza inizino subito", ha detto. "Quanto promesso da 26 Paesi volenterosi sono importante passo avanti". Poi, in una conferenza col presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ha aggiunto: “Migliaia di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina”
Ucraina, Trump: "Aiuteremo Kiev con garanzie di sicurezza, l'Europa sarà la prima"
Nello stesso giorno in cui firma l'ordine esecutivo che cambia il nome del Pentagono in Dipartimento di Guerra (perché "invia un messaggio di forza"), il presidente Usa rivela che pensava "sarebbe stato più facile" mettere fine al conflitto tra Mosca e Kiev. Ribadendo ancora una volta di aver "messo fine a 7 guerre in 7 mesi", rivela di aver utilizzato "forza e commercio" – quindi i dazi – come la chiave per raggiungere gli accordi. E dichiara: "Abbatteremo caccia Venezuela che minacciano Usa"
Ucraina: oltre 2500 soldati ucraini ancora in mani russe
Oltre 2.500 soldati ucraini rimangono in prigionia in Russia, secondo un'analisi condotta da una missione indipendente di esperti. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno ucraino in un post su Telegram ripreso dalle principali testate del Paese. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), si legge su Kiyv Independent, ha redatto l'indagine attraverso la propria delegazione in Ucraina e ha rilevato che 2.577 militari si trovano ancora nelle mani del Cremlino.