Guerra Ucraina Russia, attacco a Kiev: 2 morti tra cui un bimbo. LIVE

Guerra Ucraina Russia, attacco a Kiev: 2 vittime tra cui un bimbo di un anno. LIVE
Pesante bilancio del massiccio attacco condotto dalla Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. Lo riferisce il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Due morti, tra cui anche un bimbo di un anno e 11 feriti. La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa, ha detto Peskov. Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a 'venire a Kiev'
La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista alla Tass.
Cremlino, il dialogo sull'Ucraina è ancora difficile
La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista alla Tass durante l'Eastern Economic Forum a Vladivostok. Peskov ha anche sottolineato come tutti gli interlocutori nel mondo del presidente Vladimir Putin sostengono il suo dialogo con il presidente Usa Donald Trump e gli sforzi per la pace in Ucraina. "Il sostegno - ha detto - è assolutamente totale ma, ovviamente, il dialogo futuro è ancora piuttosto difficile".
Attacco a Kiev, almeno due morti e 11 feriti
È di almeno due morti, tra cui anche un bimbo di un anno e 11 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto dalla Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. Lo riferisce il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui una donna incinta mentre le altre hanno ricevuto le cure sul posto. La persona deceduta è un'anziana che si trovava in un rifugio nel distretto di Darnytskyi.
Media, centinaia di droni su Kiev, a fuoco tre edifici
Centinaia di droni e missili russi sono stati lanciati su Kiev. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitalii Klitschko citato di media locali. Secondo quanto riferito dal primo cittadino almeno tre edifici residenziali stanno andando a fuoco. Durante l'attacco su larga scala, l'Aeronautica militare ucraina aveva segnalato il lancio di diversi missili russi verso il Paese.