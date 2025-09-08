Ucraina, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni". LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni a Mosca". LIVE

live Mondo
©Getty

All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo a Kiev, Trump afferma di non essere "affatto contento di quello che sta succedendo" e che parlerà con Putin nei prossimi giorni perché resta comunque fiducioso "che si troverà un accordo". Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a “venire a Kiev”

in evidenza

All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo a Kiev, Trump afferma di non essere "affatto contento di quello che sta succedendo" e che parlerà con Putin nei prossimi giorni perché resta comunque fiducioso "che si troverà un accordo". Il presidente americano si dice pronto "ad una seconda fase" di sanzioni contro la Russia. Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a “venire a Kiev”.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Zelensky: "Contiamo su una risposta forte dagli Usa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una "forte risposta" dagli Stati Uniti in seguito all'attacco aereo russo record che ha colpito l'Ucraina durante la notte. "È importante che i partner rispondano in modo completo a questo attacco. Contiamo su una forte risposta dagli Stati Uniti", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano.

Trump: "Non sono contento di quello che succede in Ucraina"

"Non sono contento di quello che sta succedendo in Ucraina. Non sono affatto contento". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a New York prima di tornare a Washington, dicendosi comunque fiducioso "che si troverà un accordo: dobbiamo farlo". 

Trump: "Parlerò con Putin nei prossimi giorni"

"Parlerò con Putin nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, prima di tornare a Washington da New York.

Mondo: Ultime notizie

Russia: "Pronta a produrre droni Shahed in massa". Ecco cosa sono

Mondo

Secondo l'intelligence ucraina, Mosca sarebbe pronta a produrre fino a 2.700 droni Shahed al...

Ucraina, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni". LIVE

live Mondo

All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha...

Trump ad Hamas: "Liberate ostaggi". La risposta: "Pronti a trattare"

Mondo

Il presidente Usa interviene nelle trattative tra Israele e Hamas. Un portavoce della fazione...

Massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a nuove sanzioni a Mosca"

Mondo

Pesante bilancio del massiccio attacco della Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. Lo...

Londra, polizia: 890 arresti a protesta Palestine Action

Mondo

Secondo quanto riferito, 857 persone sono state arrestate ai sensi del Terrorism Act per aver...

Mondo: I più letti