Ucraina, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni". LIVE

Guerra Ucraina Russia, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni a Mosca". LIVE
All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo a Kiev, Trump afferma di non essere "affatto contento di quello che sta succedendo" e che parlerà con Putin nei prossimi giorni perché resta comunque fiducioso "che si troverà un accordo". Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a "venire a Kiev"
All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo a Kiev, Trump afferma di non essere "affatto contento di quello che sta succedendo" e che parlerà con Putin nei prossimi giorni perché resta comunque fiducioso "che si troverà un accordo". Il presidente americano si dice pronto "ad una seconda fase" di sanzioni contro la Russia. Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a “venire a Kiev”.
Zelensky: "Contiamo su una risposta forte dagli Usa"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una "forte risposta" dagli Stati Uniti in seguito all'attacco aereo russo record che ha colpito l'Ucraina durante la notte. "È importante che i partner rispondano in modo completo a questo attacco. Contiamo su una forte risposta dagli Stati Uniti", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano.
Trump: "Non sono contento di quello che succede in Ucraina"
"Non sono contento di quello che sta succedendo in Ucraina. Non sono affatto contento". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a New York prima di tornare a Washington, dicendosi comunque fiducioso "che si troverà un accordo: dobbiamo farlo".
Trump: "Parlerò con Putin nei prossimi giorni"
"Parlerò con Putin nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, prima di tornare a Washington da New York.