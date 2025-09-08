Ucraina, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni". LIVE

All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo a Kiev, Trump afferma di non essere "affatto contento di quello che sta succedendo" e che parlerà con Putin nei prossimi giorni perché resta comunque fiducioso "che si troverà un accordo". Zelensky respinge l'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a “venire a Kiev”