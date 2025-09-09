Guerra Ucraina, Mosca gela Trump: "Nessuna sanzione ci fermerà". LIVE

"Nessuna sanzione potrà costringere la Federazione russa a cambiare la sua posizione". Il Cremlino fa sfoggio di sicurezza e rispedisce al mittente le minacce Usa di "far crollare" l'economia russa, derubricando le misure promesse da Donald Trump come irrilevanti: "Il numero senza precedenti di sanzioni introdotte contro il nostro Paese in quasi quattro anni non ha avuto alcun effetto", è la lettura del portavoce Dmitri Peskov. Ma stavolta Bruxelles e Washington sembrano intenzionate a fare squadra per dare una spallata a uno dei pilastri del Pil russo: il petrolio e il gas. "Non sono contento di quello che sta accadendo in Ucraina", ha ribadito il tycoon all'indomani dell'attacco senza precedenti sulla capitale ucraina Kiev, dove un missile Iskander ha colpito la sede del governo. Tuttavia, Trump si è detto fiducioso che un accordo "si troverà: dobbiamo farlo". E nei prossimi giorni "parlerò con Putin", ha annunciato. Mosca afferma che stanotte le difese aeree hanno abbattuto 31 droni ucraini sulle regioni russe di Belgorod, Kursk, Krasnodar, Tambov e Voronezh, sul Mar Nero e sulla Crimea.

