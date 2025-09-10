Nella base Nato in Bulgaria, dove i soldati “si preparano al peggio”

A Novo Selo, in Bulgaria, il battaglione a guida italiana addestra ogni giorno oltre mille soldati di otto Paesi diversi, pronti a muoversi come un’unica forza. Le esercitazioni raccontano il volto di una difesa che cambia: carri armati e blindati convivono con reti anti-drone, sensori digitali e velivoli senza pilota. Perché la guerra del futuro non è più solo fatta di mezzi pesanti, ma di cieli affollati da minacce invisibili. Il racconto di Sky TG24