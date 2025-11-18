Guerra Ucraina, Consiglio supremo Difesa: "Sostegno a Kiev". Oggi Zelensky a Madrid. LIVE
in evidenza
Il Consiglio supremo della Difesa, presieduto da Mattarella alla presenza della premier Giorgia Meloni, ribadisce il sostegno all'Ucraina, con l'invio di un nuovo pacchetto di armi, e la necessità che la pace nella Striscia passi dal riconoscimento di due Stati. Attenzione alle 'minacce ibride' di Mosca portate avanti con attacchi cyber e l'utilizzo di droni. Tutti scenari che impongono all'Ue di adeguarsi, anche se la Nato ha mostrato 'prontezza' di reazione, e all'Italia di definire 'progetti d'innovazione' nella difesa. La Lega torna ad avvisare sui casi di corruzione in Ucraina, come aveva già fatto il leader Matteo Salvini nei giorni scorsi. In serata massiccio attacco russo a Dnipro. A Parigi, intanto, accordo tra Macron e Zelensky per l'acquisto da parte di Kiev di 100 caccia, del nuovo sistema Samp-T, di radar e droni. Von der Leyen scrive ai 27 indicando in 70 miliardi il fabbisogno di Kiev nel 2026, in 64 nel 2027.
Ucraina, attacco russo a Kharkiv: uccisa 17enne
Una ragazza di 17 anni è stata uccisa in un attacco missilistico russo su Berestyn, nella regione di Kharkiv. Lo riporta Ukrinform citando un post su Telegram del capo dell'Amministrazione Regionale dello Stato di Kharkiv, Oleh Syniehubov. Nove persone sono rimaste ferite, sette delle quali ricoverate in ospedale.
Kiev, 'Dnipro sotto massiccio attacco di droni russi'
"La città di Dnipro è in queste ore sotto attacco massiccio da parte di droni kamikaze nemici". Lo riporta Rbc-Ucraina citando sia il capo dell'amministrazione locale, Vladyslav Haivanenko, sia il capo del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk. Secondo le stesse fonti "si sentono delle esplosioni in città e tutti i residenti sono stati invitati a rimanere in luoghi sicuri finché non verrà revocata l'allerta aerea".
Attacco russo nell'Ucraina orientale, morta diciasettenne
Un attacco missilistico russo ha ucciso una giovane ragazza nella città di Berestyn, nell'Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Kharkiv. "Una ragazza di 17 anni gravemente ferita nell'attacco missilistico sulla città di Berestyn è morta in ospedale", ha scritto il governatore Oleg Synegubov su Telegram, aggiungendo che almeno altre nove persone sono rimaste ferite.