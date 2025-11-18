Consiglio supremo Difesa: sostegno a Kiev. Oggi Zelensky a Madrid LIVE

Il Consiglio supremo della Difesa, presieduto da Mattarella alla presenza della premier Giorgia Meloni, ribadisce il sostegno all'Ucraina, con l'invio di un nuovo pacchetto di armi, e la necessità che la pace nella Striscia passi dal riconoscimento di due Stati. Attenzione alle 'minacce ibride' di Mosca portate avanti con attacchi cyber e l'utilizzo di droni. Tutti scenari che impongono all'Ue di adeguarsi, anche se la Nato ha mostrato 'prontezza' di reazione, e all'Italia di definire 'progetti d'innovazione' nella difesa. La Lega torna ad avvisare sui casi di corruzione in Ucraina, come aveva già fatto il leader Matteo Salvini nei giorni scorsi. In serata massiccio attacco russo a Dnipro. A Parigi, intanto, accordo tra Macron e Zelensky per l'acquisto da parte di Kiev di 100 caccia, del nuovo sistema Samp-T, di radar e droni. Von der Leyen scrive ai 27 indicando in 70 miliardi il fabbisogno di Kiev nel 2026, in 64 nel 2027.

