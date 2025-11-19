Axios: 'Piano Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina'. DIRETTA

L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il sito web statunitense Axios, citando fonti anonime statunitensi e russe. Il piano - secondo quanto riferisce il media Usa - è composto da 28 punti e si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas. E' di 32 feriti - tra cui due bambini - il bilancio di un attacco notturno delle forze armate russe sulla città di Kharkiv, nel nord dell'Ucraina. Lo riferisce il Ministero degli interni ucraino. Sono stati lanciati numerosi droni che hanno provocato incendi in varie zone della città. Sono intervenute unità del Servizio di emergenza statale. Dopo gli accordi con Atene, Parigi e Madrid, il presidente ucraino Zelensky vedrà domani il presidente turco Erdogan in Turchia, dove sarà presente anche l'inviato Usa Witkoff. Kiev punta a 'reimpegnare gli Stati Uniti negli sforzi di pace'. Putin resta alla finestra: non manderà rappresentanti russi all'incontro e punta a rafforzarsi nell'Artico. L'Ucraina fa sapere intanto di aver colpito strutture militari in Russia con gli Atacms, missili balistici con gittata di 300 chilometri prodotti negli Stati Uniti. A Kiev si prepara la resa dei conti sullo scandalo corruzione. Giovedì Consiglio supremo, pressing per cacciare il potente Yermak. L'Europa lancia la Schengen militare, fast track per le truppe: permessi entro 3 giorni e mezzi in comune per le emergenza.

Gli approfondimenti:

