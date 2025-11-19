Romania, droni violano lo spazio aereo: decollano i jet militari

Offerte Black Friday
Romania, incursione di droni nello spazio aereo: decollano i jet militari

Mondo
©Getty

Ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa romeno, sottolineando che "il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" a seguito degli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina

ascolta articolo

La Romania ha fatto decollare i suoi jet da combattimento per una nuova incursione di droni nel suo territorio. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa romeno, sottolineando che "il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" a seguito degli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina. Come riporta Reuters, il drone avrebbe quindi "violato lo spazio aereo romeno durante un raid russo alle infrastrutture ucraine". In un comunicato stampa, il ministero ha poi aggiunto che "non sono stati segnalati casi di impatto di velivoli con il suolo".  

Mondo

Guerra, è vero che l’Europa continua a fare affari con la Russia? DATI

Donald Trump sta rivolgendo accuse agli alleati della Nato, che sarebbero colpevoli di continuare in qualche modo a intrattenere rapporti commerciali con Mosca e di non aver imposto sanzioni abbastanza dure. Ma ha davvero ragione il presidente degli Stati Uniti? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

