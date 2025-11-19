Romania, droni violano lo spazio aereo: decollano i jet militari

Ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa romeno, sottolineando che "il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" a seguito degli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina

La Romania ha fatto decollare i suoi jet da combattimento per una nuova incursione di droni nel suo territorio. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa romeno, sottolineando che "il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" a seguito degli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina. Come riporta Reuters, il drone avrebbe quindi "violato lo spazio aereo romeno durante un raid russo alle infrastrutture ucraine". In un comunicato stampa, il ministero ha poi aggiunto che "non sono stati segnalati casi di impatto di velivoli con il suolo".