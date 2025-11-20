Ucraina, Trump avrebbe approvato il piano segreto Usa-Russia. LIVE

Mosca afferma di aver sventato un tentativo dell'intelligence di Kiev di uccidere un alto funzionario della Difesa. Agenti dell'Fsb, riporta Ria Novosti, hanno catturato un cittadino del Donetsk "coinvolto nella preparazione di un attacco terroristico con l'impiego di agenti chimici". Secondo Mosca, l'uomo ha contattato un rappresentante della Direzione Centrale dell'Intelligence del ministero della Difesa ucraino tramite Telegram che gli ha promesso cinquemila dollari e tramite droni gli ha consegnato due bottiglie di birra britannica che contenevano una miscela altamente tossica di sostanze che, se ingerite, avrebbero provocato una morte dolorosa entro 20 minuti.