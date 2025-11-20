Ucraina, Trump avrebbe approvato il piano segreto Usa-Russia. LIVE

Offerte Black Friday
Guerra Ucraina Russia, Trump avrebbe approvato il piano segreto Usa-Russia. LIVE

live Mondo

Il presidente avrebbe approvato questa settimana il piano per la pace  sviluppato silenziosamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell'amministrazione con l'inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini: lo riporta Nbc News citando un alto funzionario dell'amministrazione. Secondo la fonte, l'inviato speciale Steve Witkoff, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati coinvolti nell'elaborazione del piano

 

Il presidente americano Donald Trump questa settimana ha approvato il piano in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina, sviluppato silenziosamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell'amministrazione in consultazione con l'inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini: lo riporta Nbc News citando un alto funzionario dell'amministrazione. Secondo la fonte, l'inviato speciale Steve Witkoff, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati coinvolti nell'elaborazione del piano. (ANSA). 

Mosca: "Sventato tentato omicidio funzionario Difesa"

Mosca afferma di aver sventato un tentativo dell'intelligence di Kiev di uccidere un alto funzionario della Difesa. Agenti dell'Fsb, riporta Ria Novosti, hanno catturato un cittadino del Donetsk "coinvolto nella preparazione di un attacco terroristico con l'impiego di agenti chimici". Secondo Mosca, l'uomo ha contattato un rappresentante della Direzione Centrale dell'Intelligence del ministero della Difesa ucraino tramite Telegram che gli ha promesso cinquemila dollari e tramite droni gli ha consegnato due bottiglie di birra britannica che contenevano una miscela altamente tossica di sostanze che, se ingerite, avrebbero provocato una morte dolorosa entro 20 minuti.

Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev

Un piano in 28 punti per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina, con Kiev che cederebbe terreno a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti contro future aggressioni. Ci sarebbe questo al centro del piano di pace di Donald Trump per porre fine al conflitto scoppiato con l’invasione su larga scala del 24 febbraio 2022. A rivelarlo è il giornale americano Axios, che cita una fonte dell'amministrazione americana informata sul piano secondo cui la convinzione della Casa Bianca è che l'Ucraina perderebbe comunque quelle porzioni di territorio che dovrebbe cedere alla Russia e che quindi sia "interesse di Kiev raggiungere un accordo adesso".

Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump

Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump

