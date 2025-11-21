Kiev frena sul piano Usa, ira Ue. Zelensky: "Pace sia dignitosa". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Kiev frena su piano Usa. Zelensky: "Pace sia dignitosa". LIVE
Centrale di Zaporizhzhia commissionata dall'Aiea, rinuncia per sempre di Kiev alla Nato e patto di non aggressione Ucraina-Russia-Europa: sono i punti salienti del piano di pace Usa, oltre alla cessione del Donbass a Mosca e la riduzione dell'esercito di Kiev. Poi jet europei in Polonia ed elezioni in Ucraina entro 100 giorni dall'accordo. Appello a una "pace dignitosa" da parte di Zelensky. Sale intanto a 28 morti, 94 feriti e 14 dispersi il bilancio del raid russo su Ternopil
Piano Usa: jet europei in Polonia per proteggere Ucraina
Jet europei saranno stazionati in Polonia per proteggere l'Ucraina in cas di nuovi attacchi. E' quanto contenuto nel piano di pace di Donald Trump.
Zelensky chiede "pace dignitosa"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste per una "pace dignitosa" dopo l'incontro con un alto funzionario statunitense, il Segretario all'Esercito Daniel Driscoll. Zelensky ha chiesto questa sera una "pace dignitosa" per il suo Paese, dopo un incontro a Kiev con un alto funzionario statunitense che gli ha presentato il piano di Washington per porre fine all'invasione russa. "L'Ucraina ha bisogno di pace. Una pace dignitosa, affinché le condizioni rispettino la nostra indipendenza, la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino", ha affermato Zelensky sui social, dopo l'incontro con Driscoll.
Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a lungo raggio. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Washington di vendere i missili alle nazioni europee che poi li invieranno a Kiev. E il vicepresidente americano Vance ha dichiarato a Fox News Sunday che Trump sta valutando che "decisione finale" prendere su questo accordo.
Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
Piano Usa: nessun soldato Nato stanziato in Ucraina
Nessun soldato della Nato sarà stanziato in Ucraina, secondo il piano di Donald Trump che stabilisce anche che Kiev accetti di non entrare mai nell'Alleanza Atlantica.
Piano Usa: patto di non aggressione Russia-Ucraina-Europa
Russia, Ucraina ed Europa sigleranno un patto di non aggressione. Lo stabilisce il piano di Donald Trump di cui Axios ha preso visione. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte, si sottolinea nel piano in 28 punti.
Piano Usa: elezioni Ucraina entro 100 giorni dall'accordo
Il piano di Donald Trump per la pace prevede che l'Ucraina tenga elezioni entro 100 giorni dall'accordo. Lo riferisce Axios che ha preso visione del piano in 28 punti.
