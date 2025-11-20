Offerte Black Friday
Cosa comporta il piano Usa-Russia in 28 punti per Kiev e la sua difesa

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il presunto accordo segreto tra Trump e Putin per la fine della guerra allarma l'Ucraina e l’Europa. Il progetto, trapelato dai media internazionali, sembra fortemente sbilanciato a favore di Mosca, prevedendo cessioni territoriali e riduzione delle forze ucraine. Le indiscrezioni indicano la resa di aree strategiche e il riconoscimento del russo come lingua ufficiale. Così la prospettiva che la fine del conflitto si traduca in una vittoria della Russia appare sempre più reale

