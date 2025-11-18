Polonia, ordigno sui binari. Varsavia: "Tracce di sabotaggio russo"

Il vicepremier e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha dichiarato che "tutte le tracce" relative all'incidente sulla ferrovia tra Varsavia e Lublino, con l'esplosione di un ordigno sui binari, "portano a est, in Russia". Come aveva riferito il premier polacco Donald Tusk subito dopo l'incidente, gli episodi rappresentano "un sabotaggio deliberato"

Gli episodi di sabotaggio ferroviario sulla linea polacca verso l'Ucraina segnalerebbero "tracce della Russia". A dirlo, citato dal Guardian, è stato il vicepremier e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, secondo cui "tutte le tracce" relative all'incidente sulla ferrovia tra Varsavia e Lublino, con l'esplosione di un ordigno sui binari, "portano a est, in Russia". Come aveva riferito il premier polacco Donald Tusk subito dopo l'incidente, gli episodi rappresentano "un sabotaggio deliberato". "Un ordigno è esploso e ha distrutto i binari ferroviari. I servizi e la procura stanno lavorando sul posto", aveva detto Tusk.