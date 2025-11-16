Papa: dolore per attacchi in Ucraina, serve pace giusta

"Seguo con dolore le notizie degli attacchi che continuano a colpire numerose città ucraine, compresa Kiev. Essi causano vittime e feriti, tra cui anche bambini, e ingenti danni alle infrastrutture civili lasciando le famiglie senza casa mentre il freddo avanza. Assicuro la mia vicinanza alla popolazione così duramente provata. Non possiamo abituarci alla guerra e alla distruzione. Preghiamo insieme per una pace giusta e stabile nella martoriata Ucraina". Lo ha detto il Papa all'Angelus (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).