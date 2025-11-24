Controproposta Ue su Kiev. Usa: “Si chiuda giovedì". LIVE

A Ginevra i colloqui di pace Usa-Ucraina: gli ucraini, fa sapere la Casa Bianca, "sulla base delle revisioni e dei chiarimenti presentati oggi, ritengono che l'attuale bozza rifletta i loro interessi nazionali e fornisca meccanismi credibili e applicabili per salvaguardare la sicurezza dell'Ucraina". Meloni: "Trump è disponibile a lavorare sul suo piano". Zelensky: "Segnali che Usa ci stanno ascoltando". Oggi leader europei riuniti a Luanda. Erdogan vedrà Putin. Attacco con 100 droni a Kiev, a Kharkiv quattro morti
Sono 24 i punti della controproposta dell'Europa al piano degli Usa per l'Ucraina. Respinte le richieste sui territori non occupati a est, chieste garanzie sulla clausola di sicurezza e l'uso degli asset russi congelati per la ricostruzione. Sul tavolo anche il ruolo di Ue e Nato. A Ginevra i colloqui di pace Usa-Ucraina: gli ucraini, fa sapere la Casa Bianca, "sulla base delle revisioni e dei chiarimenti presentati oggi, ritengono che l'attuale bozza rifletta i loro interessi nazionali e fornisca meccanismi credibili e applicabili per salvaguardare la sicurezza dell'Ucraina". Poi la dichiarazione congiunta Washington-Kiev: "Qualsiasi accordo futuro deve rispettare pienamente la sovranità dell'Ucraina, pace sostenibile e giusta". Per il segretario di Stato Usa Rubio si è tenuto "l'incontro più produttivo finora" e si augura che si possa "chiudere entro giovedì". Cauta la premier Meloni che media: "Ho sentito Trump, è disponibile a lavorare sul suo piano". Zelensky: "Segnali che gli Usa ci stanno ascoltando". Oggi i leader europei riuniti a Luanda. Erdogan vedrà Putin. Attacco con 100 droni a Kiev, a Kharkiv quattro morti.
Usa-Ucraina, accordo deve rispettare pienamente sovranità
In una dichiarazione congiunta, Usa-Ucraina hanno definito i colloqui di Ginevra "costruttivi, mirati, rispettosi" e "altamente produttivi", sottolineando "l'impegno comune per il raggiungimento di una pace giusta e duratura". "Le discussioni - si legge nella nota - hanno mostrato progressi significativi verso l'allineamento delle posizioni e l'individuazione di chiari passi successivi. Hanno ribadito che qualsiasi accordo futuro deve rispettare pienamente la sovranità dell'Ucraina e garantire una pace sostenibile e giusta. A seguito delle discussioni, le parti hanno redatto un quadro di pace aggiornato e perfezionato".
"La delegazione ucraina - prosegue la nota - ha ribadito la sua gratitudine per il costante impegno degli Stati Uniti e, personalmente, del presidente Donald J. Trump per i loro instancabili sforzi volti a porre fine alla guerra e alla perdita di vite umane. Ucraina e Stati Uniti hanno concordato di proseguire l'intenso lavoro sulle proposte congiunte nei prossimi giorni. Rimarranno inoltre in stretto contatto con i loro partner europei man mano che il processo avanza. Le decisioni definitive in questo ambito saranno prese dai presidenti di Ucraina e Stati Uniti". "Entrambe le parti - conclude la dichiarazione congiunta - hanno ribadito la loro disponibilità a continuare a collaborare per garantire una pace che garantisca la sicurezza, la stabilità e la ricostruzione dell'Ucraina".
Rubio: 'sottoporremo a Mosca accordi con Kiev, devono dare ok'
La parte russa non ha ancora comunicato la sua posizione in merito agli accordi tra Stati Uniti e Ucraina sulla risoluzione del conflitto, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio in una conferenza stampa dopo un incontro tra funzionari statunitensi e la delegazione ucraina a Ginevra. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "Beh, ovviamente, i russi hanno diritto di voto, giusto?", ha detto Rubio. Gli Stati Uniti stanno attualmente finalizzando i loro accordi con la parte ucraina, dopodiché saranno sottoposti alla Russia, ha specificato. "Devono essere d'accordo", ha aggiunto. "Siamo partiti fin dalle prime fasi di questo processo con la nostra comprensione della posizione russa, così come ci è stata comunicata in numerosi modi", ha spiegato l'alto diplomatico statunitense. "Ovviamente, se riusciremo a raggiungere un accordo con la parte ucraina, ora dovremo sottoporre alla parte russa ciò che avremo elaborato. Questa è un'altra parte dell'equazione", ha concluso.
Mosca, 'abbattuti 93 droni ucraini su Russia, Mar Nero e Azov'
Nella notte le difese aeree hanno intercettato o distrutto 93 droni ucraini sulle regioni russe, nonché sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, riportato dall'agenzia Tass. "Nella scorsa notte, le capacità di difesa aerea in stato di allerta hanno intercettato o distrutto 93 droni ucraini ad ala fissa, di cui 45 sulla regione di Belgorod, nove sulla regione di Krasnodar, sette sulla regione di Nižnij Novgorod, quattro sulla regione di Voronež, 20 sul Mar Nero e quattro sul Mar d'Azov", ha specificato il ministero.