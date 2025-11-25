Ucraina, nuovo piano per la pace in 19 punti. Raid su Kiev: morti LIVE

Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. A Taganrog una persona è rimasta uccisa e inoltre ci sono tre feriti. A riferirlo su Telegram è stato il sindaco della città portuale, Svetlana Kambulova: "A seguito del massiccio attacco aereo notturno sulla nostra città, sono stati danneggiati due condomini, un'abitazione privata, l'edificio del Mechanical College, due imprese industriali e un asilo. Purtroppo, tre persone sono rimaste ferite e una è morta", ha detto.