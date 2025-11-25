Ucraina, nuovo piano per la pace in 19 punti. Raid su Kiev: morti LIVE

Guerra Ucraina, da Ginevra nuovo piano per la pace in 19 punti. Raid su Kiev: 6 morti LIVE
'"Il piano originario in 28 punti non esiste più. Alcuni punti sono stati eliminati, altri modificati", annuncia la presidenza ucraina dopo i colloqui di ieri a Ginevra. Entrambe le parti sottoporranno ora il testo ai presidenti. Trump pronto a dare più tempo per i negoziati. Mosca boccia le correzioni apportate con il contributo degli europei giudicandole "non costruttive". Massiccio attacco su Kiev nella notte: 2 morti. Droni ucraini su alcune città della Russia meridionale: 3 morti a Rostov
Spunta un nuovo piano di pace Usa-Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. "Il piano originario in 28 punti non esiste più. Alcuni punti sono stati eliminati, altri modificati", annuncia la presidenza ucraina. Entrambe le parti porteranno ora il nuovo testo a Washington e Kiev per informare i presidenti. Trump pronto a dare più tempo ai negoziati facendo slittare di una settimana la deadline precedentemente fissata per il 27 novembre. Gelida la reazione russa: Mosca boccia le correzioni apportate con il contributo degli europei giudicandole "non costruttive". Oggi Crosetto al Copasir per illustrare il dodicesimo pacchetto di aiuti militari italiani all'Ucraina. Nella notte attacchi russi su Kiev: due morti. Gli ucraini hanno risposto lanciando droni su alcune città della Russia meridionale.
Tajani. "Aspettiamo risposte da Mosca, finora solo bombe"
"Aspettiamo risposte da Mosca, perché fino adesso sono arrivate solo bombe e attacchi, anche la notte scorsa". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando gli ultimi
sviluppi sul fronte di guerra e le difficile trattative di pace in corso. "Speriamo di poter festeggiare il Natale con la pace. Non c'è molto tempo, però siamo tutti al lavoro per raggiungere questo obiettivo, ma ripeto, nello stesso tempo per garantire la sicurezza e l'indipendenza dell'Ucraina", ha sottolineato Tajani.
Attacco a Kiev: almeno sei i morti
Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, secondo i dati preliminari, sono morte quattro persone. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko. Come riportato da Ukrinform, nella notte del 25 novembre, le forze russe hanno lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina utilizzando missili da crociera e balistici, nonché droni d'attacco. In precedenza, Kiev aveva segnalato due morti e nove feriti.
Cnn: ad Abu Dhabi colloqui tra funzionari Usa e Russia
Il segretario dell'Esercito americano Dan Driscoll ha incontrato funzionari russi ad Abu Dhabi per discutere del piano proposto da Washington per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha riferito un funzionario statunitense alla Cnn spiegando che Driscoll avrà altri incontri anche oggi. Non è chiaro chi faccia parte della delegazione russa, ma Driscoll è il rappresentante maggiore della delegazione americana, escludendo i diplomatici, ha aggiunto il funzionario. Gli incontri hanno lo scopo di gettare le basi per impegni futuri di livello superiore, ha proseguito il funzionario alla Cnn.
Mosca, abbattuti 249 droni nella notte su territorio russo
Le forze di difesa aerea russa hanno abbattuto 249 droni ucraini sopra le regioni della Russia durante la notte. Lo afferma - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa della Federazione Russa.
Attacco ucraino in regione Rostov, sono tre i morti
Sale a tre il numero di morti nell'attacco lanciato nella notte con droni dalle forze armate ucraine sulla città portuale di Taganrog, nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Yuri Slyusar, aggiungendo che ci sono anche otto feriti. Le ultime due vittime sono morte in ospedale dopo il ricovero. Ad essere colpiti sono due condomini e un'abitazione privata-
Missili e droni su Kiev: due morti
E' di due morti e sei feriti il bilancio delle vittime, dell'attacco aereo russo nella notte a Kiev. Lo riferiscono i servizi di soccorso ucraini. Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite nel bombardamento di un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Dniprovsky, e un'altra persona è rimasta ferita in un attacco a un edificio nel quartiere Pechersky.
Ucraini lanciano droni su Novorossiysk, quattro feriti
Quattro persone ferite, cinque palazzi e due case private danneggiati: è il bilancio di un attacco con droni lanciato nella notte sulla città di Novorossiysk, regione di Krasnodar, nella Russia meridionale. Lo riporta la Tass.
Droni ucraini nella regione di Rostov, c'è anche un morto
Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. A Taganrog una persona è rimasta uccisa e inoltre ci sono tre feriti. A riferirlo su Telegram è stato il sindaco della città portuale, Svetlana Kambulova: "A seguito del massiccio attacco aereo notturno sulla nostra città, sono stati danneggiati due condomini, un'abitazione privata, l'edificio del Mechanical College, due imprese industriali e un asilo. Purtroppo, tre persone sono rimaste ferite e una è morta", ha detto.
Attacco a Kiev, incendio in condominio e evacuati abitanti
A seguito dell'attacco russo su Kiev, nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di 22 piani. I residenti sono stati evacuati. Le fiamme hanno interessato dal quarto al settimo piano. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telòegram, aggiungendo che i servizi di emergenza stanno operando sul posto.
Ministero energia Ucraina: massiccio attacco a infrastrutture
Il ministero dell'Energia ucraino ha dichiarato che è in corso un "massiccio" attacco contro le infrastrutture energetiche. Lo ha comunicato in un post su Telegram: "Al momento è in corso un massiccio attacco combinato nemico contro le infrastrutture energetiche. I lavoratori del settore energetico inizieranno a valutare le conseguenze e a svolgere i lavori di ripristino non appena la situazione di sicurezza lo consentirà".