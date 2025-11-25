Moldavia, drone russo precipita su una casa. Incursione in Romania: decollano jet militariMondo
In seguito alle segnalazioni sono stati fatti decollare caccia romeni e tedeschi per monitorare e neutralizzare la possibile minaccia. Nel frattempo, è stata lanciata la prima iniziativa transfrontaliera da 2 milioni di euro per rafforzare la cooperazione al confine tra Moldavia e Ucraina
La polizia moldava ha ordinato l'evacuazione dei residenti di Cuhurestii de Jos, nel nord-ovest del paese, vicino al confine con l'Ucraina, dopo che un drone si è schiantato contro l'abitazione di un custode di un frutteto nella notte. "L'area è stata transennata", ha dichiarato la polizia in un comunicato, senza specificare il numero di persone evacuate. Il Ministero della Difesa moldavo ha dichiarato in un comunicato stampa che "sei droni" avevano violato il suo spazio aereo, incluso quello che si è schiantato, "a seguito del massiccio attacco (russo) contro l'Ucraina durante la notte". Nel frattempo, alcuni caccia della Nato “sono stati fatti decollare in Romania per proteggere il suo spazio aereo dopo che almeno un drone russo lo ha violato vicino al confine con l'Ucraina”, ha riferito il ministero della Difesa rumeno.
L’avvistamento del drone e il decollo dei caccia romeni e tedeschi
Dopo la segnalazione iniziale nell'area del distretto di Tulcea, il velivolo è stato intercettato in movimento verso Galați e successivamente in direzione Vrancea, mettendo in stato di allerta le autorità militari. In risposta, sono stati fatti decollare caccia romeni e tedeschi dalla base di Mihail Kogalniceanu per monitorare e, se necessario, neutralizzare la minaccia. Il Ministero della Difesa romeno ha confermato che la situazione è in pieno sviluppo e che il bersaglio resta sotto osservazione costante. Nelle zone potenzialmente interessate è stato attivato il sistema di Ro-Alert, mentre al momento non risultano danni né vittime. Le autorità mantengono il massimo livello di vigilanza, in attesa di ulteriori sviluppi.
Nel frattempo, l'Unione europea ha lanciato la prima iniziativa transfrontaliera da 2 milioni di euro per rafforzare la cooperazione al confine tra Moldavia e Ucraina. Lo ha reso noto la Commissione Ue precisando che il progetto volto a creare percorsi collaborativi per lo sviluppo regionale, inaugura una nuova forma di sostegno da parte dei programmi interregionali di Coesione, generalmente applicati tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese limitrofo. L'obiettivo dell'iniziativa, che durerà fino al 2029, è rafforzare le capacità istituzionali e amministrative nelle regioni di confine e promuovere una collaborazione transfrontaliera tra autorità locali moldave e ucraine, la società civile, gli incubatori aziendali, le piccole e medie imprese e i poli di innovazione. Al centro del progetto un meccanismo di sovvenzioni che varierà da 10mila euro (per azioni locali di minore entità e guidate da PMI) fino a 50mila euro (per iniziative più consistenti), accompagnato da attività strutturate di tutoraggio, formazione e condivisione di esperienze. I primi bandi saranno pubblicati intorno all'estate del 2026 e saranno finanziati dal programma di assistenza tecnica del fondo europeo di sviluppo regionale dell'Unione Europea, con un budget totale di 2 milioni di euro e sarà implementata da un consorzio guidato dall'agenzia di sviluppo regionale dell'Oblast' di Odessa in Ucraina, con il partner di Moldova, il centro municipale per lo sviluppo dell'Imprenditorialità di Chişinău. Geograficamente, “EUroBRIDGE_UA_MD” copre l'intero territorio della Repubblica di Moldavia e quattro regioni dell'Ucraina (Odessa, Chernivtsi, Khmelnytsky e Vinnytsia) con la potenziale partecipazione di altre regioni adiacenti.