Moldavia, drone russo precipita su una casa. Incursione in Romania

In seguito alle segnalazioni sono stati fatti decollare caccia romeni e tedeschi per monitorare e neutralizzare la possibile minaccia. Nel frattempo, è stata lanciata la prima iniziativa transfrontaliera da 2 milioni di euro per rafforzare la cooperazione al confine tra Moldavia e Ucraina

La polizia moldava ha ordinato l'evacuazione dei residenti di Cuhurestii de Jos, nel nord-ovest del paese, vicino al confine con l'Ucraina, dopo che un drone si è schiantato contro l'abitazione di un custode di un frutteto nella notte. "L'area è stata transennata", ha dichiarato la polizia in un comunicato, senza specificare il numero di persone evacuate. Il Ministero della Difesa moldavo ha dichiarato in un comunicato stampa che "sei droni" avevano violato il suo spazio aereo, incluso quello che si è schiantato, "a seguito del massiccio attacco (russo) contro l'Ucraina durante la notte". Nel frattempo, alcuni caccia della Nato “sono stati fatti decollare in Romania per proteggere il suo spazio aereo dopo che almeno un drone russo lo ha violato vicino al confine con l'Ucraina”, ha riferito il ministero della Difesa rumeno.

L'avvistamento del drone e il decollo dei caccia romeni e tedeschi Dopo la segnalazione iniziale nell'area del distretto di Tulcea, il velivolo è stato intercettato in movimento verso Galați e successivamente in direzione Vrancea, mettendo in stato di allerta le autorità militari. In risposta, sono stati fatti decollare caccia romeni e tedeschi dalla base di Mihail Kogalniceanu per monitorare e, se necessario, neutralizzare la minaccia. Il Ministero della Difesa romeno ha confermato che la situazione è in pieno sviluppo e che il bersaglio resta sotto osservazione costante. Nelle zone potenzialmente interessate è stato attivato il sistema di Ro-Alert, mentre al momento non risultano danni né vittime. Le autorità mantengono il massimo livello di vigilanza, in attesa di ulteriori sviluppi.