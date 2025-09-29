In Moldavia hanno vinto i filo UE

Il risultato del voto, sorprendentemente buono (50%) per il partito di Sandu, PAS, ha significato che le persone moldave, chiamate a scegliere tra un partito che vuole avvicinarsi all’UE e uno che invece vuole tenersene il più lontano possibile, hanno scelto il primo. E di conseguenza l’UE stessa. Una buona notizia per una Bruxelles così tremolante, ma riuscita a essere (ancora e nonostante tutto) attraente per chi non ne fa parte