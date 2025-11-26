Guerra Ucraina Russia, Kiev apre al piano di pace. Trump ottimista, ma Mosca frena. LIVE
Svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini ad un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. "Incontro con Zelensky e Putin solo quando l'accordo sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca. Ma Mosca sarebbe intenzionata a rifiutare l'attuale proposta
Svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini ad un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. "Non vedo l'ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca dopo che il presidente ucraino si era detto pronto a incontrarlo il prima possibile. "L'Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza" ha aggiunto Trump, precisando poi che "non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo" e che "i russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto". Intanto però da Mosca non trapela ottimismo e la Russia non ferma l'avanzata in Ucraina (LE MAPPE).
Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa
Mentre proseguono a ritmo frenetico le trattative alla ricerca della pace, sul campo in Ucraina si continua a combattere. Proseguono i raid notturni incrociati e le forze russe avanzano su tre direttrici, Pokrovsk, Huliaipole e Siversk. Ecco la situazione.
Ucraina, ecco dove le forze russe stanno avanzando: la mappa
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, 18 feriti
Il numero dei feriti nell'attacco notturno del nemico a Zaporizhzhia è salito a 18. La maggior parte dei feriti sono donne. Lo riporta RBC-Ucraina citando il canale Telegram del capo dell'OVA di Zaporizhzhia Ivan Fedorov. "Dodici donne e 6 uomini sono rimasti feriti. I medici stanno fornendo a tutti loro l'assistenza medica necessaria", ha scritto Fedorov. Il capo dell'OVA ha pubblicato un filmato delle conseguenze dell'attacco nemico la sera del 25 novembre, ma l'aggressore non si e' fermato e dopo mezzanotte hanno iniziato ad apparire allarmi su raid aerei a Zaporizhzhia, sulla minaccia di missili e droni, la maggior parte dei quali sono gli "Shaheed".
Zakharova: "Occidente cerca di ostacolare piano di pace Usa"
"Il clamore mediatico intorno al piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'Ucraina è stato gonfiato perché l'escalation della crisi non è andata secondo i piani di una certa parte della comunità internazionale". Lo ha affermato - come riporta la Tass - la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova durante un'intervista alla radio Sputnik. "Il loro piano, a quanto pare, prevedeva un'escalation della crisi, una corruzione mondiale ancora maggiore, l'uccisione del maggior numero possibile di persone. L'Occidente, mettendo in scena spettacoli politico-diplomatici, cerca, in primo luogo, di ostacolare la risoluzione politico-diplomatica e, in secondo luogo, di manipolare la situazione a proprio vantaggio" ha concluso la diplomatica.
