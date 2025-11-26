Svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini ad un accordo", assicura Trump, che annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin e del segretario dell'esercito Usa Driscoll a Kiev. "Non vedo l'ora di incontrare Zelensky e Putin, ma solo quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà definitivo o nelle fasi finali", aggiunge il capo della Casa Bianca dopo che il presidente ucraino si era detto pronto a incontrarlo il prima possibile. "L'Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza" ha aggiunto Trump, precisando poi che "non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo" e che "i russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto". Intanto però da Mosca non trapela ottimismo e la Russia non ferma l'avanzata in Ucraina (LE MAPPE).

