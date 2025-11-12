Ucraina, ministri Energia e Giustizia si dimettono per corruzione

Ad annunciarlo in un post su Facebook è stata la stessa ministra, confermando la sua decisione di lasciare l'incarico a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico del Paese. Poco dopo sono arrivate anche le dimissioni del ministro della Giustizia German Galushchenko. A chiedere le dimissioni dei due ministri era stato il presidente Zelensky
La ministra dell'Energia ucraina Svitlana Grynchuk e il ministro della Giustizia German Galushchenko si dimettono. L'annuncio è arrivato a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico in Ucraina. In un post su Facebook, Grynchuk ha espresso la sua decisione di lasciare l'incarico e, poco dopo, è arrivata l'ufficialità anche di Galushchenko, confermata dalla premier ucraina Yulia Svyrydenko. A chiedere le dimissioni dei due ministri era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Le dimissioni di Grynchuk
"Non ci sono state violazioni della legge nell'ambito delle mie attività professionali", ha detto Grynchuk nel post, accompagnato dalla foto di una lettera di dimissioni scritta a mano. La ministra ha poi espresso anche "gratitudine" a Zelensky.
