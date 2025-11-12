Ucraina, ministri Energia e Giustizia si dimettono per corruzione

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, i ministri di Energia e Giustizia si dimettono dopo lo scandalo di corruzione

Mondo
©Getty

Ad annunciarlo in un post su Facebook è stata la stessa ministra, confermando la sua decisione di lasciare l'incarico a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico del Paese. Poco dopo sono arrivate anche le dimissioni del ministro della Giustizia German Galushchenko. A chiedere le dimissioni dei due ministri era stato il presidente Zelensky 

ascolta articolo

La ministra dell'Energia ucraina Svitlana Grynchuk e il ministro della Giustizia German Galushchenko si dimettono. L'annuncio è arrivato a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico in Ucraina. In un post su Facebook, Grynchuk ha espresso la sua decisione di lasciare l'incarico e, poco dopo, è arrivata l'ufficialità anche di Galushchenko, confermata dalla premier ucraina Yulia Svyrydenko. A chiedere le dimissioni dei due ministri era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le dimissioni di Grynchuk

"Non ci sono state violazioni della legge nell'ambito delle mie attività professionali", ha detto Grynchuk nel post, accompagnato dalla foto di una lettera di dimissioni scritta a mano. La ministra ha poi espresso anche "gratitudine" a Zelensky.  

Leggi anche

Ucraina, evacuati 22 civili da Huliaipole per avanzata russa
FOTOGALLERY

Ansa e SkyTG24

Le possibili garanzie per Kiev in caso di fine del conflitto con la Russia
1/10
Mondo

Guerra in Ucraina, come garantire la sicurezza di Kiev? Le ipotesi

In attesa di nuovi appuntamenti che potrebbero definire le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina, si discute sulle possibili garanzie da consegnare a Kiev per evitare un nuovo attacco di Mosca. Dall’esercito ucraino al possibile invio di soldati europei, ecco cosa sapere

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, russi a Pokrovsk grazie a nebbia. Kiev arretra. LIVE

live Mondo

Dopo settimane di battaglia, i russi approfittano delle avverse condizioni meteo e penetrano in...

Ucraina, ministri Energia e Giustizia si dimettono per corruzione

Mondo

Ad annunciarlo in un post su Facebook è stata la stessa ministra, confermando la sua decisione di...

Usa progettano base vicino Gaza. Tajani: "Forte impegno Italia". LIVE

live Mondo

Secondo i media israeliani, gli Usa starebbero progettando di costruire una grande base militare...

Chi è Jack Schlossberg, il nipote di Kennedy candidato al Congresso

Mondo

Figlio di Caroline (ex ambasciatrice sotto Obama e Biden e unica figlia ancora in vita di JFK e...

Caso Epstein, nuove email su Trump: "Per ore a casa mia con ragazza"

Mondo

Come riporterebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della...

Mondo: I più letti