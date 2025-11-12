Ucraina, ministri Energia e Giustizia si dimettono per corruzione

Ad annunciarlo in un post su Facebook è stata la stessa ministra, confermando la sua decisione di lasciare l'incarico a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico del Paese. Poco dopo sono arrivate anche le dimissioni del ministro della Giustizia German Galushchenko. A chiedere le dimissioni dei due ministri era stato il presidente Zelensky

La ministra dell'Energia ucraina Svitlana Grynchuk e il ministro della Giustizia German Galushchenko si dimettono. L'annuncio è arrivato a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico in Ucraina. In un post su Facebook, Grynchuk ha espresso la sua decisione di lasciare l'incarico e, poco dopo, è arrivata l'ufficialità anche di Galushchenko, confermata dalla premier ucraina Yulia Svyrydenko. A chiedere le dimissioni dei due ministri era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.