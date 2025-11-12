Ucraina, evacuati 22 civili da Huliaipole per avanzata russa

Le autorità ucraine hanno evacuato 22 persone da Huliaipole e da villaggi vicini nella regione di Zaporizhzhia, mentre le truppe russe continuano l’avanzata approfittando del maltempo. La maggior parte degli evacuati erano anziani o persone con mobilità ridotta
