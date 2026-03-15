Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese

Mondo

La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti in diverse zone di Israele dopo che domenica 15 marzo sono caduti missili iraniani. A Tel Aviv si sono registrati alcuni attacchi: uno strike missilistico e alcune bombe di piccole dimensioni, disperse da una testata a grappolo, che hanno colpito zone diverse della città. Nello stesso giorno, nel centro del Paese, due israeliani sono rimasti feriti sempre a causa di un attacco missilistico iraniano.

Prossimi video

Attacco Kuwait, Tajani: soldati italiani non sono obiettivo

Mondo

Guerra in Iran, Araghchi nessun negoziato o cessate il fuoco

Mondo

Netanyahu fa visita a un bar di Gerusalemme

Mondo

Attacco a base italiana in Kuwait, nessun ferito

Mondo

Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese

Mondo

Attacco a base italiana in Kuwait, Tajani: no atteggiamento ostile nei nostri confronti

Mondo