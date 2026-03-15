Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese

La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti in diverse zone di Israele dopo che domenica 15 marzo sono caduti missili iraniani. A Tel Aviv si sono registrati alcuni attacchi: uno strike missilistico e alcune bombe di piccole dimensioni, disperse da una testata a grappolo, che hanno colpito zone diverse della città. Nello stesso giorno, nel centro del Paese, due israeliani sono rimasti feriti sempre a causa di un attacco missilistico iraniano.