Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese

La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti in diverse zone di Israele dopo che domenica 15 marzo sono caduti missili iraniani. A Tel Aviv si sono registrati alcuni attacchi: uno strike missilistico e alcune bombe di piccole dimensioni, disperse da una testata a grappolo, che hanno colpito zone diverse della città. Nello stesso giorno, nel centro del Paese, due israeliani sono rimasti feriti sempre a causa di un attacco missilistico iraniano.
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