Netanyahu fa visita a un bar di Gerusalemme

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato domenica 15 marzo un video in cui si vede mentre prende una tazza di caffè e chiacchiera con il suo assistente, dopo che in Iran si erano diffuse online voci sulla sua morte. I rumors erano stati riportati dalla TV di Stato e dai media ufficiali iraniani, diffondendosi rapidamente sui social media iraniani.
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