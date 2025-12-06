Missili ipersonici su Kiev. Trump: "Europa rischia cancellazione"

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Trump: "Europa rischia cancellazione" LIVE
Attacco nella notte con droni e missili sulla capitale ucraina, ci sono danni e feriti. Il Dipartimento di Stato americano approva la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. Trump molla intanto l'Europa: "Civiltà che rischia di essere cancellata". Meloni su Usa e Ue: "Nessuna incrinatura. Europa deve essere capace di difendersi da solo". Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina
Missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti
Tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli ipersonici Kinzhal - e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina. Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito che un uomo di 42 anni è rimasto ferito da schegge nella città di Fastiv, circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. L'autorità ferroviaria ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato un "massiccio bombardamento sulle infrastrutture" a Fastiv. Kalashnyk ha aggiunto che due donne di 40 anni e 46 anni sono rimaste ferite nel distretto di Vyshhorodskyi, appena a nord di Kiev.
Tass: 116 droni ucraini abbattuti stanotte su regioni russe
Le difese aeree russe hanno abbattuto 116 droni ucraini in dieci regioni russe durante la notte. Lo riporta l'agenzia Tass citando il Ministero della Difesa russo.
