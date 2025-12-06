Missili ipersonici su Kiev. Trump: "Europa rischia cancellazione"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Trump: "Europa rischia cancellazione" LIVE

live Mondo
©Getty

Attacco nella notte con droni e missili sulla capitale ucraina, ci sono danni e feriti. Il Dipartimento di Stato americano approva la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. Trump molla intanto l'Europa: "Civiltà che rischia di essere cancellata". Meloni su Usa e Ue: "Nessuna incrinatura. Europa deve essere capace di difendersi da solo". Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina

in evidenza

Attacco nella notte con droni e missili sulla capitale ucraina, ci sono danni e feriti. Il Dipartimento di Stato americano approva la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. Trump molla intanto l'Europa. E' una "civiltà che rischia di essere cancellata", si legge in un documento pubblicato della Casa Bianca. Meloni su Usa e Ue: "Nessuna incrinatura. Europa deve essere capace di difendersi da solo". Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli ipersonici Kinzhal - e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina. Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito che un uomo di 42 anni è rimasto ferito da schegge nella città di Fastiv, circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. L'autorità ferroviaria ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato un "massiccio bombardamento sulle infrastrutture" a Fastiv. Kalashnyk ha aggiunto che due donne di 40 anni e 46 anni sono rimaste ferite nel distretto di Vyshhorodskyi, appena a nord di Kiev. 

Tass: 116 droni ucraini abbattuti stanotte su regioni russe

Le difese aeree russe hanno abbattuto 116 droni ucraini in dieci regioni russe durante la notte. Lo riporta l'agenzia Tass citando il Ministero della Difesa russo. 

Per ricevere le notizie di Sky TG24

Mondo: Ultime notizie

Missili ipersonici su Kiev. Trump: "Europa rischia cancellazione"

live Mondo

Attacco nella notte con droni e missili sulla capitale ucraina, ci sono danni e feriti. Il...

Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale

Mondo

La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano...

Ucraina, Trump contro Europa: rischia cancellazione della sua civiltà

Mondo

"Se le tendenze attuali continueranno, il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno", si...

Morto l'archistar Frank Gehry: progettò il Guggenheim di Bilbao

Mondo

Considerato un titano dell'architettura, si è spento all'età di 96 anni nella sua casa di...

Festa delle Luci di Lione, le più belle installazioni del 2025. FOTO

Mondo

Come ogni anno la città francese si appresta a essere invasa dai visitatori per l'evento in cui...

7 foto

Mondo: I più letti