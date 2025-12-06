Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, Aiea: “Cupola protettiva centrale Chernobyl non è più sicura”

Mondo
©Getty

I danni causati da un drone russo lo scorso febbraio sono severi. L’Aiea, che ha ispezionato il sito la scorsa settimana, ha confermato la perdita dei principali componenti di sicurezza, compresa la capacità di contenimento. I sistemi di monitoraggio non hanno invece riportato danni permanenti

ascolta articolo

La cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, non è più sicura dopo essere stata danneggiata da un drone russo lo scorso febbraio. A comunicarlo è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che la scorsa settimana ha effettuato un’ispezione sul sito. (LA GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)

©Getty

I risultati dell’ispezione

 

Secondo quanto rilevato, la struttura realizzata nel 2019 per contenere il materiale radioattivo dopo il disastro del 1986 ha perso la capacità di svolgere la sua funzione principale a causa dei danni riportati. "L'ispezione ha confermato che la struttura ha perso i suoi componenti di sicurezza chiave, inclusa la capacità di contenimento, ma ha anche riscontrato che non sono stati causati danni permanenti ai suoi sistemi di monitoraggio", ha dichiarato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi. 

Leggi anche

Kiev: sito Chernobyl senza elettricità dopo attacco russo
FOTOGALLERY

1/21
Mondo

Chernobyl e Pripyat dal disastro del 1986 a oggi: le foto

La zona dell'ex centrale nucleare, dopo l'esplosione del 26 aprile 1986, è praticamente disabitata. Ecco le immagini dei cambiamenti avvenuti nei decenni dopo l'incidente

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Missili ipersonici su Kiev. Trump: "Europa rischia cancellazione"

live Mondo

Attacco nella notte con droni e missili sulla capitale ucraina, ci sono danni e feriti. Il...

Gaza, Waltz da oggi al 10 dicembre in Israele e Giordania. LIVE

live Mondo

Waltz si recherà in Giordania e nello Stato ebraico tra il 6 e il 10 dicembre, dove incontrerà...

Ucraina, Aiea: “Cupola protettiva centrale Chernobyl non è più sicura”

Mondo

I danni causati da un drone russo lo scorso febbraio sono severi. L’Aiea, che ha ispezionato il...

Tensione Afghanistan-Pakistan, 5 morti in nuovi scontri al confine

Mondo

Scambio di accuse tra i due Paesi per l'acuirsi delle tensioni. Da parte pakistana si accusa...

Elezioni Hong Kong, candidati alle legislative e lo scenario politico

Mondo

Domani, 7 dicembre 2025, sono in programma le elezioni legislative a Hong Kong. Si tratta del...

Mondo: I più letti