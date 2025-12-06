Trump: "Europa sarà cancellata". Cosa dice il file su sicurezza Usa

Partendo quindi dai rilievi della Casa Bianca contenuti nel documento, si legge che in Europa c'è il rischio di "cancellazione della civiltà" e, "se le tendenze attuali continueranno, il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno”. L’attacco è a tutto campo e cita, fra "le attività dell'Ue e di altri organismi internazionali che minano la libertà e la sovranità politica”, anche “le politiche migratorie che stanno trasformando il continente, la censura della libertà di parola e la soppressione dell'opposizione politica".

