Mosca: "Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo". LIVE

Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Intanto è scontro aperto tra Europa e Usa. Dopo l'affondo di Trump, arriva anche quello di Musk: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi". Bruxelles: "Decidiamo noi"
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Dopo l'affondo di Trump, arriva anche quello di Musk: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini", afferma l'ultramiliardario dopo la multa da 120 milioni inflitta da Bruxelles al suo social X. La Commissione europea replica intanto al documento sulla Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca: "Decisioni che riguardano l'Ue vengono prese dall'Ue per l'Ue, comprese quelle che riguardano la tutela dell'ordine internazionale fondato sulle regole". E Mosca intensifica gli attacchi su tutta l'Ucraina, con raid di droni e missili ipersonici.
Mosca: "Russia non più definita minaccia da Usa, positivo"
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
