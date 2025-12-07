Scontro Usa-Ue, i motivi dell'attacco di Trump e gli scenari futuri

"Cari amici americani, l'Europa è il vostro alleato più stretto, non il vostro problema. E abbiamo nemici comuni. Almeno così è stato negli ultimi 80 anni. Dobbiamo attenerci a questa strategia, l'unica ragionevole per la nostra sicurezza comune. A meno che qualcosa non sia cambiato", ha scritto su X il premier polacco Donald Tusk, cercando di ricompattare l’alleanza Usa-Ue. Come del resto ha fatto anche l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, affermando che gli Usa sono ancora il principale alleato dell'Europa. "Ci sono molte critiche" nel documento americano, "ma credo che alcune siano anche vere", ha dichiarato Kallas al Doha Forum, in risposta a una domanda sulla strategia statunitense. "Gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato. Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi argomenti, ma credo che il principio generale sia ancora valido. Siamo i più grandi alleati e dovremmo restare uniti", ha sentenziato.

