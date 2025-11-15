Offerte Black Friday
Mondo

Nasce il Democracy shield: ecco come l'Ue vuole fermare le fake news

Luciana Grosso

Ispi
L’Europa tenta di reagire alla diffusione massiccia di notizie manipolate. Il nuovo “scudo per la democrazia” punta a contrastare interferenze straniere senza comprimere la libertà di espressione. La Commissione vuole sostenere il sistema mediatico e rafforzare la capacità collettiva degli Stati membri di difendersi. Il Centro europeo per la resilienza democratica dovrebbe coordinare risorse e intelligence. Ma il confine tra tutela della verità e controllo dell’informazione resta molto fragile

