Trump accoglie Orbán negli Usa: "Vorrei incontro con Putin a Budapest"

Il bilaterale a Washington con il presidente Usa è l'inizio di una "nuova età dell'oro" per le relazioni con gli Stati Uniti, dice il premier ungherese, attaccando Biden per averle precedentemente rovinate. Il tycoon fa sapere di star valutando "la possibilità" di applicare un'esenzione all'Ungheria per le sanzioni per chi acquista energia russa: "Non hanno il mare, non hanno altra possibilità". E ai leader europei dice: "Dovete rispettare Orbán"
Bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente Usa Donald Trump e il premier ungherese Viktor Orbán, incentrato soprattutto sulla guerra in Ucraina e sulle sanzioni americane sul settore energetico russo, che l’Ungheria – lo Stato Ue più morbido con Mosca – aveva ampiamente criticato. Sembra che i due leader abbiano trovato il modo di venirsi incontro: il capo della Casa Bianca ha fatto sapere di star valutando "la possibilità" di un'esenzione a Budapest dalle sanzioni per chi acquista energia russa. "L'Ungheria è un bel Paese ma non ha il mare, non hanno altra possibilità", ha detto Trump. Guardando alla guerra vera e propria (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), prima dell’inizio ufficiale dell’incontro, al tycoon è stato chiesto se un incontro con Vladimir Putin è ancora nei suoi piani. "C'è sempre una possibilità", la risposta.
Orbán: "Con Trump nuova età dell'oro dei nostri rapporti, Biden li aveva distrutti"
Il bilaterale segna l’apertura di "un nuovo capitolo" per le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Ungheria. Orbán - che da poco è venuto anche in Italia, non senza alzare un polverone - si è spinto a parlare di una nuova "età dell'oro", attaccando l’ex presidente americano Joe Biden per "aver distrutto" i rapporti precedenti. Trump ricambia le belle parole: "L'Europa ha fatto gravi errori sull'immigrazione, che la sta fortemente danneggiando. Orbán no", ha detto ribadendo che "è un grande leader rispettato da tutti" e che "tutti i leader europei" devono rispettarlo.
