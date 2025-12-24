Usa, Venus Williams risposa Andrea Preti per problemi burocratici

Dopo essersi scambiati le promesse in una cerimonia simbolica in Italia lo scorso settembre, la tennista statunitense ha detto sì, di nuovo, all'attore ed ex modello italiano. La cerimonia ufficiale, della durata di cinque giorni, si è svolta con familiari e amici intimi, in una residenza di proprietà di Williams a Palm Beach in Florida

Venus Williams ha sposato ufficialmente l'attore Andrea Preti. Dopo essersi scambiati le promesse in una cerimonia simbolica in Italia lo scorso settembre, la tennista statunitense ha detto sì, di nuovo, all'attore ed ex modello italiano. La cerimonia ufficiale, della durata di cinque giorni, si è svolta in Florida. I due neosposi si sono recati in tribunale per legalizzare la loro unione e successivamente hanno celebrato le nozze con familiari e amici intimi in una residenza di proprietà di Williams a Palm Beach.

Il matrimonio di Williams e Preti

La cerimonia nuziale è stata il culmine di cinque giorni di festeggiamenti che hanno incluso cene in ristoranti di lusso, un pomeriggio di sport come pallavolo, pickleball e percorsi a ostacoli, e gite in yacht pagate dalla sorella della sposa, la campionessa di tennis Serena Williams. In un'intervista a Vogue, Venus, 45 anni, ha dichiarato di aver fatto realizzare dieci abiti su misura per l'occasione, tra cui uno disegnato dallo stilista libanese Georges Hobeika. I due sposi si sono conosciuti durante la Settimana della Moda di Milano nel settembre 2024.

La cerimonia simbolica in Italia

La coppia aveva già celebrato una cerimonia simbolica il 18 settembre a Ischia. "Non avevamo abbastanza tempo per le pratiche burocratiche” in Italia, ha spiegato Williams. “Essendo straniera, ci vogliono circa otto mesi, così abbiamo deciso di celebrare un secondo matrimonio", ha aggiunto.