Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Venus Williams risposa Andrea Preti per problemi burocratici: la festa a Palm Beach

Mondo
Venus Williams Instagram

Dopo essersi scambiati le promesse in una cerimonia simbolica in Italia lo scorso settembre, la tennista statunitense ha detto sì, di nuovo, all'attore ed ex modello italiano. La cerimonia ufficiale, della durata di cinque giorni, si è svolta con familiari e amici intimi, in una residenza di proprietà di Williams a Palm Beach in Florida

ascolta articolo

Venus Williams ha sposato ufficialmente l'attore Andrea Preti. Dopo essersi scambiati le promesse in una cerimonia simbolica in Italia lo scorso settembre, la tennista statunitense ha detto sì, di nuovo, all'attore ed ex modello italiano. La cerimonia ufficiale, della durata di cinque giorni, si è svolta in Florida. I due neosposi si sono recati in tribunale per legalizzare la loro unione e successivamente hanno celebrato le nozze con familiari e amici intimi in una residenza di proprietà di Williams a Palm Beach. 

Il matrimonio di Williams e Preti

La cerimonia nuziale è stata il culmine di cinque giorni di festeggiamenti che hanno incluso cene in ristoranti di lusso, un pomeriggio di sport come pallavolo, pickleball e percorsi a ostacoli, e gite in yacht pagate dalla sorella della sposa, la campionessa di tennis Serena Williams. In un'intervista a Vogue, Venus, 45 anni, ha dichiarato di aver fatto realizzare dieci abiti su misura per l'occasione, tra cui uno disegnato dallo stilista libanese Georges Hobeika. I due sposi si sono conosciuti durante la Settimana della Moda di Milano nel settembre 2024. 

La cerimonia simbolica in Italia

La coppia aveva già celebrato una cerimonia simbolica il 18 settembre a Ischia. "Non avevamo abbastanza tempo per le pratiche burocratiche” in Italia, ha spiegato Williams. “Essendo straniera, ci vogliono circa otto mesi, così abbiamo deciso di celebrare un secondo matrimonio", ha aggiunto.

Vedi anche

Venus Williams sposa Andrea Preti. Il matrimonio a Ischia

Mondo: Ultime notizie

Usa, Venus Williams risposa Andrea Preti per problemi burocratici

Mondo

Dopo essersi scambiati le promesse in una cerimonia simbolica in Italia lo scorso settembre, la...

Mo, media saudita: raid aerei israeliani su Gaza City e Rafah. LIVE

live Mondo

Caccia israeliani hanno lanciato all'alba diversi attacchi nell'area est di Gaza City e nella...

Senza sosta raid russi su Ucraina. Papa chiede tregua per Natale. LIVE

live Mondo

Il giorno dopo l'autobomba a Mosca in cui è rimasto ucciso il generale Sarvarov si è...

Precipita dalla seggiovia, morto il calciatore Sebastian Hertner

Mondo

Calcio tedesco in lutto per la morte del difensore ex Stoccarda e Monaco 1860 precipitato da 7...

Russia, WhatsApp rallentata fino all'80%: "Forse blocco entro 2026"

Mondo

Gli utenti russi di WhatsApp non sono più in grado di effettuare chiamate e i limiti di velocità...

Mondo: I più letti