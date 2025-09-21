Venus Williams sposa Andrea Preti. Il matrimonio a Ischia

La star del tennis e l'attore si sono detti sì in cima al Faro di Puta Imperatore, in una cerimonia riservatissima, con telefoni banditi e accordo di riservatezza fatto firmare agli invitati

Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati. La coppia ha celebrato il suo matrimonio in una Ischia blindata, nel contesto di una cerimonia riservatissima, senza foto né video, in una location tanto romantica quanto difficile da raggiungere per i paparazzi a caccia di gossip.

La location Il matrimonio si è infatti svolto in cima al Faro di Punta Imperatore, raggiungibile solo dopo aver fatto 155 gradini in pietra. La fatica fatta dagli ospiti è stata ripagata certamente dalle emozioni e dall’esclusività dell’evento ma anche resa più sopportabile dal curioso regalo che la coppia a fatto a tutti gli invitati: un paio di pantofole di lusso firmate Gucci e Louis Vuitton dal valore stimato tra i 400 e gli 800 euro. Tra gli invitati era presente anche la sorella di Venus, Serena, anche lei campionessa di tennis; la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca; l’altra tennista ex numero 1 al mondo Caroline Wozniacki; la marchesa Emma Thynn di Bath; la cestista Lisa Leslie.

Patto di riservatezza Tutti gli ospiti sono arrivati sull'isola con elicotteri privati e yacht, hanno attraversato le strade di Ischia in auto da vetri oscurati e si sono visti confiscare i telefoni all'ingresso della cerimonia, dopo aver firmato un accordo di riservatezza molto ristretto che li ha obbligati al silenzio. L'unica foto l'ha diffusa Andrea Preti ed è un'immagine quasi enigmatica, che probabilmente ritrae un dettaglio dell'altare senza gli sposi.