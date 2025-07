Venus Williams conferma il fidanzamento con Andrea Preti

Tornata in campo dopo una pausa lunga 16 mesi, la tennista ha confermato d'essersi fidanzata. Preti, in passato legato a Claudia Gerini, è stato tra le persone che più l'hanno spronata a rimettersi in gioco

" Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiata a continuare a giocare ", ha risposto Williams. "Ci sono stati tantissimi momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla routine", ha continuato. "Sapete quanto è difficile giocare a tennis? Non sapete quanto lavoro ci sia dietro, è come lavorare dalle 9 alle 17, solo che corri tutto il tempo. Sollevi pesi e ti sembra di morire, e poi ripeti il giorno dopo. Quindi mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi aveva mai vista giocare ."

In un'intervista post-partita, Rennae Stubbs ha chiesto a Venus Williams : " Ora sei fidanzata . Quindi, come ti ha aiutato Andrea per questo ritorno? Sei felice, hai il sorriso stampato in faccia. Voglio dire, quanto ha fatto la differenza nella tua vita?"

La storia d'amore

Sebbene la coppia abbia mantenuto privata la sua storia d'amore, Venus Williams e Andrea Preti sono stati visti insieme per la prima volta il 27 luglio 2024 a Nerano, in Costiera Amalfitana, durante una gita in barca. Nel febbraio del 2025, l'anello di diamanti sfoggiato da Venus al termine di un allenamento a Roma ha scatenato le voci di fidanzamento.

Per Venus, la nuova relazione arriva tre anni dopo aver dichiarato di non sentirsi "disperata" al punto da volersi sistemare per forza. "Ho molti amici che non mi credono quando dico che mi piace la mia vita e che non voglio cambiarla per nessun motivo. Non sono disperata e loro non mi credono". In effetti, la sua ultima relazione seria prima di Andrea risale al 2012 (col modello Elio Pis).

"Sono single da molto tempo e penso che sia davvero facile rimanerci incastrati e a volte – almeno per me – è difficile uscirne", ha raccontato in un'intervista nel 2022. "Ti fa riflettere su te stessa, su ciò che vuoi e su come comportarti". Tuttavia, la pluricampionessa si era detta pronta a cambiare idea. "Non puoi aggrapparti né a una relazione né alla condizione di single. Quando la vita cambia, anche tu devi farlo".