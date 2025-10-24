Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sanzioni Usa al petrolio russo, i Paesi colpiti e quanto aumenterà il prezzo

Mondo fotogallery
10 foto
Ansa / Sky TG24

Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo Vladimir Putin che ha replicato: “Non avranno impatto sull’economia russa”. Cina e India sono tra i Paesi più colpiti, ma se dovessero rivolgersi ad altri mercati questo potrebbe causare un aumento del costo della materia prima: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, il programma di approfondimento di Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Sanzioni Usa a petrolio russo, Paesi colpiti e quanto aumenterà prezzo

Mondo

Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sanzioni alla Russia in primo piano sulla maggior parte delle aperture dei giornali in edicola...

13 foto

"La scuola non è un cantiere", la manifestazione a Milano. FOTO

Cronaca

Armati di caschetti e gilet catarifrangenti, con fischietti e striscioni, genitori, studenti e...

9 foto

Carlo e Camilla in Vaticano incontrano Papa Leone XIV. FOTO

Mondo

Per la prima volta dai tempi della Riforma anglicana, un sovrano britannico ha pregato in...

11 foto

Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO

Lifestyle

Commedy Wildlife ha annunciato i finalisti dell'ultima edizione degli Awards più attesi dai...

43 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Catania, picchia brutalmente la moglie: lei è grave, lui in carcere

    Cronaca

    La violenza, pare non per la prima volta, si è consumata nel negozio di famiglia, chiuso al...

    Gaza, altolà Usa a Israele su annessione Cisgiordania. LIVE

    live Mondo

    "Ho dato la mia parola ai Paesi arabi", taglia corto il tycoon. "Sarebbe una minaccia alla pace",...

    Guerra Ucraina Russia, scontro Trump-Putin su petrolio russo. LIVE

    live Mondo

    Da Washington misure contro i giganti energetici di Mosca Rosneft e Lukoil. Il leader del...